Nach 32 Minuten schon 6:0 für Neuhofen - Burgkirchen bleibt nur der Ehrentreffer

Details Montag, 16. August 2021 12:31

Der USV Erler Haus Neuhofen i. I. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner UFC Burgkirchen keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. 150 Zuseher konnten sich auf eine Torgala im Neuhofener Stadion freuen.

Die ersten 32 Minuten waren vor allem von Monotonie gekennzeichnet: Sechs Tore schoss USV Erler Haus Neuhofen i. I. nämlich in diesem Zeitraum und ließ dem Spielgegner aus Burgkirchen keine Luft zum Atmen. Ein Tor jagte das nächste. Zur Reihenfolge: Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Alexander Karl markierte schon in der ersten Minute die Führung. Der USV Neuhofen i. I. machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Daniel Flotzinger (2.). Michael Reifeltshammer schraubte den Spielstand in der vierten Minute mit einem verwerteten Elfmeter zum 3:0 für Neuhofen in die Höhe. Marcel Freilinger (8.), Reifeltshammer (28.) und Ali Ercan (32.) bauten die komfortable Führung des USV Erler Haus Neuhofen i. I. weiter aus. In der ersten Hälfte wurde der UFC Burgkirchen nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand von 0:6 mündete.



Elfmeter knapp übers Tor



Drazen Vlasic erzielte in der 57. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. Eigentlich war Burgkirchen schon geschlagen, als Moritz Diebetsberger das Leder zum 1:7 über die Linie beförderte (70.). In der 71. Minute gab es vom Referee Mario Staudinger eine notwendige Trinkpause. Kurz darauf in der Nachspielzeit bekam Neuhofen noch durch einen Strafstoß die Chance auf den achten Treffer, welcher aber knapp über das Tor verschossen wurde. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen war dem USV Neuhofen i. I. der Saisonstart mehr als geglückt. Gegen den UFC Burgkirchen verbuchte Neuhofen einen überzeugenden 7:1-Heimerfolg. Der Schlusspfiff musste für Burgkirchen wie eine Erlösung wirken.

1. Klasse Süd-West: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – UFC Burgkirchen, 7:1 (6:0)

1 Alexander Markus Karl 1:0

2 Daniel Flotzinger 2:0

4 Michael Reifeltshammer 3:0

8 Marcel Freilinger 4:0

28 Michael Reifeltshammer 5:0

32 Ali Mehmet Ercan 6:0

57 Drazen Vlasic 6:1

70 Moritz Diebetsberger 7:1

