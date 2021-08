Tor von Riege bleibt nur ein Ehrentreffer - Neukirchen/Enknach schenkt Laab ein

Details Montag, 16. August 2021 21:16

Der ATSV Laab konnte der Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. 150 Zuseher in der Stadler Metall-Arena von Neukirchen sahen einen beeindruckenden Heimerfolg der Neukirchner.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Neukirchen/Enknach stellte mit dem 1:0 in der 16. Minute die Weichen auf Sieg. Drei Minuten später umkurvte Manuel Aglas von Laab den Neukirchner Tormann Lukas Veverca, konnte aber nicht vollenden. Der Eckball darauf von Matteo Cecura traf direkt die Latte. In der 34. Minute brachte Kevin Aigner das Netz für die Gastgeber zum Zappeln. Mit der Führung für die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach ging es in die Halbzeitpause.



Vollstreckter Elfer zu wenig



Für das 1:2 des ATSV Laab zeichnete Manuel Riege verantwortlich (49.), der per Elfmeter vollstreckte. Philipp Aigner schoss die Kugel zum 3:1 für Neukirchen/Enknach über die Linie (50.). Mit dem 4:1 sicherte Aigner der Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (66.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Slavomir Schlesinger war Neukirchen/Enknach der Saisonstart geglückt. Gegen den ATSV Laab verbuchte die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach einen überzeugenden 4:1-Heimerfolg.

1. Klasse Süd-West: Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach – ATSV Laab, 4:1 (2:0)

16 Mario Hoetzenauer 1:0

34 Kevin Aigner 2:0

49 Manuel Riege 2:1

50 Philip Aigner 3:1

66 Kevin Aigner 4:1

