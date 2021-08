Souveräner Erfolg bei ATSV Laab - Neuhofen i. I. gewinnt auswärts mit 3:0

Details Samstag, 21. August 2021 20:51

Der ATSV Laab hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage verdaut werden. Auf dem Sportplatz Laab sahen 120 Zuseher drei Spieltore erzielt durch einen Strafstoß, Freistoß und ein Eigentor.

In der vierten Spielminute kann Laab aus ihrem ersten Eckball nichts Verwertbares herausholen. Michael Reifeltshammer brachte das Heimteam in der 30. Minute ins Hintertreffen. Der ATSV Laab glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter Gerhard Loher beide Teams mit der knappen Führung für den USV Erler Haus Neuhofen i. I. in die Kabinen.



Eigentor und Freistoßtreffer



Durch ein Eigentor von Robert Jakob verbesserte der USV Neuhofen den Spielstand auf 2:0 für sich (58.). Der dritte Streich des Tabellenführers war Fabian Grubeck durch einen gelungenen Freistoßtreffer vorbehalten (64.). Am Ende punktete Neuhofen dreifach beim ATSV Laab.

In der Endabrechnung ergaben sich in der vergangenen Saison 13 Punkte und damit der neunte Platz für den ATSV Laab.

Der USV Erler Haus Neuhofen i. I. will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen, zurzeit sind sie Tabellenführer, punktegleich mit dem ersten Verfolger.

1. Klasse Süd-West: ATSV Laab – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 0:3 (0:1)

30 Michael Reifeltshammer 0:1

58 Eigentor durch Robert Jakob 0:2

64 Fabian Grubeck 0:3

