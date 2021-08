Nackenschlag für Mattighofen - Palting/Seeham gewinnt zuhause 3:0

Details Sonntag, 22. August 2021 16:25

Der ATSV Mattighofen hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:3 gegen die SPG Palting/Seeham. 90 Zuseher sahen keine gute Vorstellung ihres Heimteams auf dem Sportplatz Sportunion Palting.

Mathias Marekovic stellte die Weichen für Palting/Seeham auf Sieg, als er bereits in Minute fünf mit dem 1:0 zur Stelle war. In den letzten Spielminuten der ersten Halbzeit drückte allerdings der ATSV Mattighofen etwas mehr und versuchte auszugleichen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.



Ungefährdeter Heimsieg



Mate Fezler beförderte das Leder zum 2:0 von Palting über die Linie (49.). In ruhiges Fahrwasser brachte die Heimmannschaft sich, als Barnabas Ures-Farkas das 3:0 erzielte (85.) und damit alles für sein Team klar machte. Ein starker Auftritt ermöglichte der SPG Palting/Seeham am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Mattighofen.

Die vergangene Saison beendete Palting einen Platz hinter den Aufstiegsrängen, sodass in dieser Spielzeit höhere Ziele anvisiert werden dürften. Die SPG Palting/Seeham machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

In der Abschlusstabelle der letzten Saison landete der ATSV Mattighofen mit 18 Punkten auf dem fünften Platz. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht Mattighofen derzeit auf dem zehnten Rang.

1. Klasse Süd-West: SPG Palting/Seeham – ATSV Mattighofen, 3:0 (1:0)

5 Mathias Marekovic 1:0

49 Mate Janos Fezler 2:0

85 Barnabas Ueres-Farkas 3:0

