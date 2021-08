Schwab mit Dreierpack - Lochen fügt Neukirchen/Enknach hohe Niederlage zu

Details Montag, 23. August 2021 11:24

Der UFC Lasco Lochen führte die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Mann des Spiels vor 280 Zusehern in der Lasco-Arena Lochen war der dreifache Goalgetter Michael Schwab.

Der UFC Lasco Lochen wollte früh für klare Verhältnisse sorgen: Für den Führungstreffer zeichnete Michael Schwab bereits in Spielminute zwölf verantwortlich. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit durch Schiedsrichter Sebastian Aichner hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt. Mit einer 1:0-Führung ging es in die Kabinen.



Schwab ließ es doppelt krachen



Auch in der zweiten Spielhälfte ging es recht eintönig zu: Das 2:0 für den UFC Lasco Lochen stellte abermals Schwab sicher. Nur kurz nach der Pause, in der 48. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 3:0 des UFC Lochen sorgte Thomas Geier, der in Minute 76 zur Stelle war. Schwab vollendete zum vierten Tagestreffer in der 84. Spielminute, für ihn war es Tor Nummer drei in dieser Partie. Daniel Huber stellte schließlich in der 90. Minute den 5:0-Sieg für den UFC Lasco Lochen sicher. Am Ende kam der UFC Lochen gegen Neukirchen/Enknach zu einem in dieser Höhe verdienten Sieg.

Um auch in dieser Saison oben mitzureden, will der UFC Lasco Lochen an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Der UFC Lochen machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf.

In der letzten Abschlusstabelle landete die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach mit 13 Punkten auf dem achten Platz. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem achten Rang.

Für den UFC Lasco Lochen steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte.

1. Klasse Süd-West: UFC Lasco Lochen – Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach, 5:0 (1:0)

12 Michael Schwab 1:0

48 Michael Schwab 2:0

76 Thomas Geier 3:0

84 Michael Schwab 4:0

90 Daniel Huber 5:0

