Dank Riege: ATSV Laab holt spätes 2:2 gegen Lochen

Details Samstag, 28. August 2021 13:42

2:2 hieß es nach dem Spiel des ATSV Laab gegen den UFC Lasco Lochen. Vor 200 Zusehern auf dem Sportplatz ATSV Laab rettete Manuel Riege fast in allerletzter Minute mit einem Elfmeter einen Punkt für sein Team.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Alexander Hofer brachte den UFC Lasco Lochen in der 17. Minute in Front. In der 36. Minute brachte Gabriel Wong den Ball im Netz des Gastgebers aus Laab zum 1:1-Ausgleich unter. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause zu sein schienen, nutzte Christian Heinrich seine Chance und schoss das 2:1 (44.) für den UFC Lasco Lochen. Zur Pause wusste der UFC Lochen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.





Später Elfer bringt Ausgleich



Die 2:1-Führung wurde von UFC Lasco Lochen fast bis zum Spielende erfolgreich verwaltet. Doch in der 89. Minute pfiff Schiedsrichter Florim Bobaj einen Strafstoß für ATSV Laab, welcher von Manuel Riege eingenetzt wurde. Dieser wichtige Treffer bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende also noch den Ausgleich. Letztlich gingen der ATSV Laab und der UFC Lasco Lochen mit jeweils einem Punkt auseinander. Für den Gastgeber aus Laab musste sich dieses Remis wohl wie ein Sieg anfühlen.





Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der ATSV Laab liegt nun auf Platz zwölf. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.





Der UFC Lochen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf.

1. Klasse Süd-West: ATSV Laab – UFC Lasco Lochen, 2:2 (1:2)

17 Alexander Hofer 0:1

36 Gabriel Wong 1:1

44 Christian Heinrich 1:2

89 Manuel Riege 2:2

