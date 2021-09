Grubeck trifft doppelt - Neuhofen i.I. triumphiert gegen Lohnsburg mit 4:0-Sieg

Details Samstag, 11. September 2021 11:20

Der USV Neuhofen i.I. erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen die Union Lohnsburg. 250 Zuseher im Fill Metallbau-Stadion Neuhofen sahen unter anderem zwei Treffer von Fabian Grubeck.

Freitag Abend, es stand das Spiel USV Erler Haus Neuhofen i.I. gegen die Union Lohnsburg in der 1. Klasse Süd-West auf dem Programm: Fabian Grubeck brachte Union Lohnsburg in der 28. Minute ins Hintertreffen. Komfortabel war die Pausenführung des USV Erler Haus Neuhofen i. I. nicht, aber immerhin ging der Ligaprimus mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.



Grubeck mit zweitem Tor



Grubeck schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). In der 62. Minute kassierte Ali Ercan von Neuhofen i.I. wegen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte von Referee Amil Mehmedovski. Alexander Karl brachte den USV Neuhofen i.I. in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (76.). Valentin Eder stellte schließlich in der 86. Minute den 4:0-Sieg für den USV Neuhofen sicher. Letztlich feierte der USV Erler Haus Neuhofen i. I. gegen den FußballClub Union Lohnsburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.







Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der USV Neuhofen i.I. ist weiter auf Kurs. Erfolgsgarant von Neuhofen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 25 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des USV Neuhofen i.I.





Die Union Lohnsburg steht nach fünf Spieltagen auf dem zwöflten Platz des Klassements mit einem 6:15-Torverhältnis. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist also deutlich zu hoch. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Die Union Lohnsburg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. Klasse Süd-West: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – FußballClub Union Lohnsburg, 4:0 (1:0)

28 Fabian Grubeck 1:0

60 Fabian Grubeck 2:0

76 Alexander Markus Karl 3:0

86 Valentin Eder 4:0

