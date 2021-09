Lochen bleibt nach 3:0-Sieg gegen Hochburg-Ach Zweiter in der Tabelle

Details Sonntag, 19. September 2021 10:48

Mit 0:3 verlor die Union Raiba Hochburg-Ach am vergangenen Samstag deutlich gegen den UFC Lasco Lochen. Die 148 anwesenden Zuseher in der IPS-Arena Hochburg-Ach bekamen unter anderem zwei Tore von Julian Maislinger geboten. Die Lochener bleiben somit momentan auf dem zweiten Tabellenplatz der 1. Klasse Süd-West.

In der sechsten Runde der 1. Klasse Süd-West kam es am Samstag Nachmittag zu der Begegnung zwischen Union Raiba Hochburg-Ach und UFC Lasco Lochen: Julian Maislinger brachte den Gastgeber per Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten ins Hintertreffen, als er in der 31. und 36. Minute vollstreckte. Und nur vier Mnuten später markierte Michael Schwab das 3:0 (40.), was sich schließlich als Endergbenis herausstellen sollte. Der Unparteiische Rudolf Hofinger beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das der UFC Lochen bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.





Die Union Raiba Hochburg-Ach befindet sich somit zurzeit mit einem 7:14-Torverhältnis und einem Punkt auf dem 13. Tabellenplatz der 1. Klasse Süd-West. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den UFC Lasco Lochen – Hochburg-Ach bleibt weiter unten drin. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Das Heimteam wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.





Der UFC Lasco Lochen hat nach dem souveränen Erfolg über die Union Raiba Hochburg-Ach weiter die zweite Tabellenposition inne bei einem 17:7-Torverhältnis und mit 14 Punkten aus sechs Spielen. Offensiv sticht der UFC Lasco Lochen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 17 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Lochener sind in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und zwei Unentschieden.

1. Klasse Süd-West: Union Raiba Hochburg-Ach – UFC Lasco Lochen, 0:3 (0:3)

31 Julian Maislinger 0:1

36 Julian Maislinger 0:2

40 Michael Schwab 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!