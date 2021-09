Weiermann mit Torgala - Drei Tore bei 3:1-Sieg von Mehrnbach gegen Laab

Details Samstag, 25. September 2021 09:52

Gegen die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach holte sich der ATSV Laab in der siebten Runde der 1. Klasse Süd-West eine 1:3-Schlappe ab. Mann des Spiels war dabei vor 100 Zusehern auf dem Sportplatz Laab Sebastian Weiermann, der mit seinem Hattrick hauptverantwortlich für den Erfolg seiner Mannschaft war.

Der ATSV Laab erwischte einen Blitzstart in das Spiel: Matteo Cecura traf in der fünften Minute bereits zur frühen Führung. Die Mehrnbacher waren gewillt auszugleichen. Es ergaben sich für die Gäste einige Torchancen, welche aber keinen Torerfolg einbrachten. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.





Weiermann trumpft auf



Nach der Spielpause holten die Gäste aus Mehrnbach einen 0:1-Rückstand souverän auf, hauptveranwortlich dafür war letztendlich ein Mann: Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Sebastian Weiermann mit den Treffern (54./81./88.) zum 3:1 für die Gäste. Am Schluss gewann die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach gegen den ATSV Laab auswärts 3:1 und verbesserte sich damit auf den dritten Tabellenplatz der 1. Klasse Süd-West.







Der ATSV Laab muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die Mehrnbacher – der ATSV Laab steht zurzeit mit 7:16-Torverhältnis und vier Punkten auf dem elften Platz. Die formschwache Abwehr ist somit ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des ATSV Laab in dieser Saison. Die Gastgeber mussten sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ATSV Laab insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging der ATSV Laab in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.





Nach dem klaren Erfolg über den ATSV Laab verbesserte sich Mehrnbach den dritten Tabellenplatz und befindet sich dort aktuell mit einem 17:9-Torverhältnis und 14 Punkten. Offensiv sticht die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 17 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

1. Klasse Süd-West: ATSV Laab – Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, 1:3 (1:0)

5 Matteo Cecura 1:0

54 Sebastian Weiermann 1:1

81 Sebastian Weiermann 1:2

88 Sebastian Weiermann 1:3

