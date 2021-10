Üres-Farkas mit Siegtreffer per Elfer in 90. Minute - Palting/Seeham gewinnt 2:1 gegen Handenberg

Details Montag, 04. Oktober 2021 10:29

SPG Palting/Seeham besiegte TSU Mitterbauer Handenberg am Sonntag in der achten Runde der 1. Klasse Süd-West 2:1. Den späten Siegtreffer erzielte Barnabas Üres-Farkas per Elfmeter in der 90. Minute. 200 Zuseher waren auf dem Sportplatz Palting dabei.

Das erste Tor für die Gäste aus Handenberg fiel fast in der 24. Minute, als sie einen Freistoß an die Torlatte setzten. Auch die nächsten Spielminuten kam die Handenberger immer besser in dieses Spiel, es war ihnen anzumerken, dass sie unbedingt das erste Tor machen wollten. Doch torlos ging es in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Später Siegtreffer



Zehn Minuten nach Wiederanpfiff für die zweite Spielhälfte durch Referee Rudolf Hofinger erfolgte schließlich das 1:0 für die Hausherren: Für den Führungstreffer von SPG Palting/Seeham zeichnete Laszlo Madarasz verantwortlich (55.). Die letzten zehn Minuten hatten es noch in sich: Das 1:1 der TSU Mitterbauer Handenberg stellte Dan Leucuta sicher (81.). Der Schlusspfiff war bereits zum Greifen nah, als SPG Palting/Seeham noch ein Elfmeter zugesprochen und dieser souverän durch Barnabas Üres-Farkas kurz vor Spielende zum 2:1 verwertet wurde (90.). Bei Abpfiff feierte die SPG Palting/Seeham einen dreifachen Punktegewinn gegen TSU Mitterbauer Handenberg.





Tabellarisch hatte dieser Sieg für SPG Palting/Seeham keine Auswirkungen: Die Hausherren stehen nach wie vor auf dem siebten Platz der 1. Klasse Süd-West und liegen dort aktuell mit einem 10:7-Torverhältnis und 12 Punkten. Nach sechs Spielen lautet ihre Bilanz: vier Siege und zwei Niederlagen.





Durch die Niederlage bleibt TSU Mitterbauer Handenberg mit einem 12:7-Torverhältnis und 13 Punkten auf dem fünften Platz. Nach acht Spielen heisst die Bilanz so: vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.





1. Klasse Süd-West: SPG Palting/Seeham – TSU Mitterbauer Handenberg, 2:1 (0:0)

55 Laszlo Benjamin Madarasz 1:0

81 Dan Alexandru Leucuta 1:1

90 Barnabas Ueres-Farkas 2:1

