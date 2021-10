Doppelpacker Koplarovics macht Pflichtsieg klar - 2:0-Sieg von Obernberg bei Lohnsburg

Details Montag, 04. Oktober 2021 10:40

Am Sonntag begrüßte die Union Lohnsburg den SV Wiesinger Bau Obernberg in der achten Runde der 1. Klasse Süd-West. Vor 200 Zusehern in der Lohnsburg-Arena traf Bela Koplarovics zum 2:0-Auswärtssieg für die Obernberger doppelt.

In der ersten Viertelstunde fand noch ein Abtasten beider Mannschaften ohnen nennenswerte Chancen statt. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff von Referee Jürgen Hausner netzte Bela Koplarovics per Elfmeter zum 1:0 aus Gästesicht ein (40.). Zur Pause war der SV Wiesinger Bau Obernberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.



Koplarovics trifft erneut



Nach der Halbzeitpause sicherte Koplarovics mit seinem Treffer zum 2:0 dem SV Wiesinger Bau Obernberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (59.). Insgesamt verbuchten die Gäste aus Obernberg damit einen Arbeitssieg, der wichtige drei Punkte einbringt.





Die Union Lohnsburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft belegt mit zwei Punkten den 13. Tabellenplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der FußballClub Union Lohnsburg bislang noch nicht. Der Angriff von Lohnsburg ist mit sechs Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Süd-West. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Union Lohnsburg etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte Lohnsburg.





Für den SV Wiesinger Bau Obernberg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die aktuelle Bilanz nach acht Runden lautet: vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld auf dem sechsten Platz wieder. In den letzten fünf Partien riefen die Obernberger konsequent ihre Leistung ab und holten somit neun Punkte.





1. Klasse Süd-West: FußballClub Union Lohnsburg – SV Wiesinger Bau Obernberg, 0:2 (0:1)

40 Bela Koplarovics 0:1

59 Bela Koplarovics 0:2

