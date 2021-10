Neuhofen i. I. in Bestform - Nach 3:1 gegen Weng weiter Tabellenprimus

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 12:24

Mit einem souveränen 3:1-Heimsieg schickte USV Erler Haus Neuhofen i. I. Gegner SV Hargassner Weng am Samstag heim. Michael Reifeltshammer verwertete zwei Elfmeter vor 200 Zusehern im Fill Metallbau-Stadion Neuhofen i. I.

Das erste Tor in der Begegnung der neunten Runde in der 1. Klasse Süd-West zwischen USV Erler Haus Neuhofen i. I. und SV Hargassner Weng fiel schon in der vierten Minute und zwar aufseiten der Gäste: Der SV Hargassner Weng erwischte einen Blitzstart ins Spiel als Thomas Ecker in der vierten Minute zur frühen Führung traf. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit durch Referee Günther Nebel hatte der Gast aus Weng einen 1:0-Vorsprung herausgespielt.



Reifeltshammer trifft doppelt



Nach der Halbzeitpause fanden auch die Hausherren so richtig in das Spiel und zeigten sich von ihrer effizienten Seite: Michael Reifeltshammer schockte den SV Hargassner Weng per Elfmeter und glich erfolgreich aus (51.). Auch später gelang Reifeltshammer ebenfalls per Elfmeter sein zweiter Tagestreffer zur 2:1-Führung (68.). Kurz vor Spielende war noch Ali Ercan zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor zum 3:1 für USV Erler Haus Neuhofen i. I. verantwortlich (83.). Insgesamt war es also ein ungefährdeter Sieg an diesem Samstagnachmittag für den Gastgeber aus Neuhofen i. I.





USV Erler Haus Neuhofen i. I. steht nach diesem Sieg weiterhin auf mit nur einer Niederlage an der Tabellenspitze der 1. Klasse Süd-West und befindet sich dort nun mit einem 37:8-Torverhältnis und 24 Punkten. Die Bilanz nach neun Runden lautet: acht Siege und eine Niederlage.



SV Hargassner Weng liegt zurzeit mit einem 19:16-Torverhältnis und 15 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Die Bilanz nach neun Spielen: vier Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.





Der USV Neuhofen/I. stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei der SPG Palting/Seeham vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Hargassner Weng den SV Wiesinger Bau Obernberg.

1. Klasse Süd-West: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – SV Hargassner Weng, 3:1 (0:1)

4 Thomas Ecker 0:1

51 Michael Reifeltshammer 1:1

68 Michael Reifeltshammer 2:1

83 Ali Mehmet Ercan 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!