Aigner fertigt Mattighofen mit Dreierpack ab - Neukirchen/Enknach mit 3:0-Sieg

Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen ATSV Mattighofen. Vor 120 Zuschauern in der Promotech-Arena gelang Philip Aigner ein Dreierpack.

In der neunten Minute brachte Philip Aigner den Ball im Netz von Mattighofen unter. Bis zur Halbzeitpause fanden keine nennenswerten Spielszenen oder Torchancen statt, sodass die Gäste mit einem 1:0-Zwischenstand in die Kabine gingen. Mit einem schnellen Doppelpack innerhalb von drei Minuten (61./64.) zum 3:0 schockte Aigner den ATSV Mattighofen. Für ihn war es insgesamt ein Dreierpack in dieser Begegnung. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Gerald Schmolz siegte Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach gegen ATSV Mattighofen.

Mit elf Zählern aus zehn Spielen steht ATSV Mattighofen momentan auf dem neunten Tabellenplatz der 1. Klasse Süd-West. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zwei Siege, fünf Remis und drei Niederlagen. Seit fünf Spielen warten die Mattighofener schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Gegner Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die siebte Position vorgerückt. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte

ATSV Mattighofen stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim ATSV Laab vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach den SV Hargassner Weng.

1. Klasse Süd-West: ATSV Mattighofen – Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach, 0:3 (0:1)

9 Philip Aigner 0:1

61 Philip Aigner 0:2

64 Philip Aigner 0:3

