Palting/Seeham bezwingt Mehrnbach mit 1:0 - Üres-Farkas mit Siegtreffer

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 11:55

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung zwischen SPG Palting/Seeham und Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, welche mit 1:0 für die Heimmannschaft endetete. 75 Zuschauer waren am Samstag auf dem Sportplatz Palting anwesend.

In der ersten Spelhälfte konnte sich keine der zwei Teams wirklich eine ernsthafte Torchance erarbeiten, somit setzte Schiedsrichter Sebastian Aichner dem torlosen Treiben auf dem Platz nach 45 Minuten mit seinem Pausenpfiff vorläufig ein Ende. In der 57. Minute gelang schließlich der einzige Tagestreffer in dieser Begegnung und er war den Hausherren zuzuschreiben: Barnabas Üres-Farkas rettete mit seinem Treffer zum 1:0 seinem Team drei wichtige Punkte, mithilfe derer es sich kurzfristig um zwei Tabellenplätze in der 1. Klasse Süd-West verbessern konnte.

Der Sieg über die Mehrnbacher, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt die SPG Palting/Seeham von Höherem träumen.

Durch diese Niederlage fiel die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach aus der Aufstiegszone auf Platz fünf. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei den Gästen: Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

SPG Palting/Seeham hat als Nächstes eine Auswärtsaufgabe vor der Brust. Am Dienstag geht es zur Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach. Am Sonntag gastiert die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach beim USV Erler Haus Neuhofen i. I.

1. Klasse Süd-West: SPG Palting/Seeham – Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, 1:0 (0:0)

57 Barnabas Ueres-Farkas 1:0

