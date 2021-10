Mattighofen seit sechs Spielen sieglos - Nach 0:3-Niederlage bei Laab

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 12:13

Vor 100 Zuschauern auf dem Sportplatz Laab setzte es für ATSV Mattighofen eine 0:3-Auswärtsniederlage bei ATSV Laab. In der Tabelle der 1. Klasse Süd-West rutschte man somit vorläufig einen Platz ab.

Dier erste Halbzeit bei der Begegnung zwischen ATSV Laab und ATSV Mattighofen am Samstag in der elften Runde der 1. Klasse Süd-West endete torlos. Für den Führungstreffer des ATSV Laab zeichnete Gabriel Wong nach Wiederanpfiff durch Referee Ridvan Kabashi verantwortlich (53.). Und nur drei Minuten später versenkte Felix Grabner die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (56.). Das 3:0 für die Hausherren kam unfreiwillig und unglücklich zustande, als Philipp Franjo den Ball in der 66. Minute ins eigene Netz beförderte. Dieses Eigentor markierte gleichzeitig auch den Endstand. Der 3:0-Heimerfolg von ATSV Laab gegen ATSV Mattighofen ließ beide Teams ihre Tabellenplätze tauschen, somit liegen die Hausherren nun auf dem neunten und die Gäste auf dem zehnten Platz der 1. Klasse Süd-West.

Teams tauschen Tabellenplätze

Der ATSV Laab machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz neun. Somit erfüllten sie zuletzt die Erwartungen und verbuchten aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Gegner ATSV Mattighofen holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gasts immens. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang dem ATSV Mattighofen kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Mattighofen nur auf Rang zehn.

Zwei Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der ATSV Mattighofen derzeit auf dem Konto. Der ATSV Laab bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Am nächsten Samstag (14:30 Uhr) reist der ATSV Laab zum SV Hargassner Weng, gleichzeitig begrüßt ATSV Mattighofen den UFC Lasco Lochen auf heimischer Anlage.

1. Klasse Süd-West: ATSV Laab – ATSV Mattighofen, 3:0 (0:0)

53 Gabriel Wong 1:0

56 Felix Grabner 2:0

66 Eigentor durch Philipp Franjo Chaoui 3:0

