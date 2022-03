St. Pantaleon verlangt Union Mehrnbach alles ab - und verliert 1:2

Details Sonntag, 20. März 2022 20:28

Die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach errang am Samstag einen 2:1-Sieg über den USV St. Pantaleon. Der Tabellenplatz bleibt für beide Teams nach dieser Begegnung unverändert.

Für die 1:0-Führung von St. Pantaleon war Ronald Reiter verantwortlich. Vor 50 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. In der 33. Minute erzielte die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach den Ausgleich zum 1:1. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, unentschieden lautete somit der Zwischenstand. Sebastian Weiermann versenkte die Kugel zum 2:1 (58.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte die Union Mehrnbach die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mehrnbach bleibt oben dran

Nach 14 absolvierten Spielen stockten die Gastgeber ihr Punktekonto bereits auf 28 Zähler auf und halten damit einen starken dritten Platz. Mehrnbach präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 34 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach. Die Union Mehrnbach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Mehrnbach acht Siege, vier Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der USV St. Pantaleon findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 14 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von St. Pantaleon alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen die Union Mehrnbach bleibt der USV St. Pantaleon weiterhin glücklos.

Am nächsten Sonntag reist Mehrnbach zum FußballClub Union Lohnsburg, zeitgleich empfängt St. Pantaleon den UFC Burgkirchen.

1. Klasse Süd-West: Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach – USV St. Pantaleon, 2:1 (1:1)

58 Sebastian Weiermann 2:1

33 Christoph Huetter 1:1

17 Ronald Reiter 0:1