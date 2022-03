Hochburg-Ach triumphiert über SV Weng mit 3:1

Details Sonntag, 27. März 2022 19:45

Am Samstag begegneten sich SV Hargassner Weng und Union Raiba Hochburg-Ach in der 1. Klasse Süd-West. Die Gäste konnten sich dabei mit einem 3:1 durch Tore von Patrick Hager, Tobias Schulz und David Tamas vor 140 Zuschauern durchsetzen.

Auf das erste Tor mussten die 140 anwesenden Zuschauer an diesem Samstag 41 Minuten warten: Bevor es in die Pause ging, hatte Patrick Hager noch das 1:0 von Union Raiba Hochburg-Ach parat (41.). Doch die Gäste wollten in der ersten Halbzeit bereits einen Grundstein für den späteren Sieg legen und legten noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach: Tobias Schulz erhöhte den Vorsprung der Union Raiba Hochburg-Ach nach 48 Minuten auf 2:0. Als Gegenreaktion traf Mark Pilisi per Elfmeter zum 1:2 zugunsten des SV Hargassner Weng (50.). Kurz vor Schluss traf David Tamas für Union Hochburg-Ach (96.) und rundete das Ergebnis ab. Am Schluss siegte die Union Raiba Hochburg-Ach gegen den SV Weng mit einem soliden 3:1.

Unveränderte Tabellensituation

Trotz der Schlappe behält der SV Hargassner Weng den fünften Tabellenplatz bei, Torverhältnis 30:25. Der SV Hargassner Weng verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Hargassner Weng weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Union Raiba Hochburg-Ach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Union Raiba Hochburg-Ach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Unverändert auf Rang elf. Union Raiba Hochburg-Ach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief die Union Raiba Hochburg-Ach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der SV Hargassner Weng zur SPG Palting/Seeham, zeitgleich empfängt Union Raiba Hochburg-Ach den SV Wiesinger Bau Obernberg.

1. Klasse Süd-West: SV Hargassner Weng – Union Raiba Hochburg-Ach, 1:3 (0:2)

96 David Tamas 1:3

50 Mark Patrik Pilisi 1:2

48 Tobias Schulz 0:2

41 Patrick Harald Hager 0:1