Neuhofen/I. auf Aufstiegskurs - 5:0 bei St. Pantaleon

Der USV Erler Haus Neuhofen/I. führte den USV St. Pantaleon nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der Gäste. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

In der 13. Spielminute kassierte Fabain Bayer bereits für eine Torchancenverhinderung von Schiedsrichter Armin Dukic die Rote Karte. Für das erste Tor vor 100 Zuschauern sorgte Michael Reifeltshammer. In der 39. Minute traf der Spieler des USV Erler Haus Neuhofen i. I. ins Schwarze. Die Pausenführung des Tabellenführers fiel knapp mit 1:0 aus. In der 56. Minute erhöhte Fabian Grubeck auf 2:0 für den USV Erler Haus Neuhofen/I. Mit dem 3:0 von Ali Ercan für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Christoph Sternbauer baute den Vorsprung des USV Erler Haus Neuhofen i. I. in der 71. Minute aus. Auch in der Nachspielzeit kannte der USV Erler Haus Neuhofen/I. keine Gnade: Simon Radlinger markierte den fünften Treffer (91.). Die Neuhofener überrannten den USV St. Pantaleon förmlich mit fünf Toren und fuhren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Neuhofen/I. bleibt an der Tabellenspitze

USV St. Pantaleon findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In der Defensive drückt der Schuh beim Gastgeber, was in den 47 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USV St. Pantaleon alles andere als positiv. St. Pantaleon wartet schon seit zwölf Spielen auf einen Sieg.

Wer soll den USV Erler Haus Neuhofen/I. noch stoppen? Der USV Erler Haus Neuhofen/I. verbuchte gegen den USV St. Pantaleon die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd-West weiter an. Mit nur 14 Gegentoren stellt Neuhofen die sicherste Abwehr der Liga. Nur zweimal gab sich der USV Erler Haus Neuhofen/I. bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der USV Erler Haus Neuhofen/I. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Defensivleistung von USV St. Pantaleon lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Neuhofen offenbarte der USV St. Pantaleon eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Sonntag reist USV St. Pantaleon zum FußballClub Union Lohnsburg, zeitgleich empfängt der USV Erler Haus Neuhofen i. I. den UFC Lasco Lochen.

1. Klasse Süd-West: USV St. Pantaleon – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 0:5 (0:1)

91 Simon Radlinger 0:5

71 Christoph Sternbauer 0:4

60 Ali Mehmet Ercan 0:3

56 Fabian Grubeck 0:2

39 Michael Reifeltshammer 0:1