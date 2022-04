Burgkirchen schlägt Lohnsburg 2:0

Details Sonntag, 03. April 2022 18:52

Beim UFC Burgkirchen gab es für den FußballClub Union Lohnsburg vor 100 Zuschauern nichts zu holen. Das Schlusslicht verlor das Spiel mit 0:2. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Burgkirchen wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Union Lohnsburg geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Drazen Vlasic per Freistoß das schnelle 1:0 für den UFC Burgkirchen erzielte. Nach 20 Minuten beförderte Marco Brünner für UFC Burgkirchen das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich das Heimteam bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Lohnsburg bleibt Schlusslicht

Der UFC Burgkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck belegt UFC Burgkirchen jetzt den zwölften Tabellenplatz. Der UFC Burgkirchen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

FußballClub Union Lohnsburg muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Süd-West markierte weniger Treffer als die Gäste (11). Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und der FußballClub Union Lohnsburg hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die schmerzliche Phase der Union Lohnsburg dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Am nächsten Sonntag reist UFC Burgkirchen zum ATSV Mattighofen, zeitgleich empfängt FußballClub Lohnsburg den USV St. Pantaleon.

1. Klasse Süd-West: UFC Burgkirchen – FußballClub Union Lohnsburg, 2:0 (2:0)

20 Marco Bruenner 2:0

7 Drazen Vlasic 1:0