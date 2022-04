Siebenter Sieg in Serie! SPG Palting/Seeham setzt beeindruckenden Lauf gegen Neukirchen/Enknach fort

Details Sonntag, 17. April 2022 11:55

Zum Auftakt der 18. Runde der 1. Klasse Süd-West empfing die SPG Palting/Seeham die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach. Die Heimelf von Trainer Helmut Weiss ist 2022 mit einer noch blitzsauberen Weste unterwegs, setzte ihren beeindruckenden Lauf am Samstagnachmittag mit einem 5:0-Kantersieg fort und blickt nach dem siebenten "Dreier" in Serie in der Tabelle nach oben. Die Neukirchener hingegen warten in diesem Jahr noch auf ein Erfolgserlebnis, sind seit 16. Oktober 2021 sieglos und vom unteren Teil der Rangliste nicht allzu weit entfernt.

Weiss-Elf mit Blitzstart

Im Gegensatz zum 3:3-Remis im Hinspiel bekamen die Zuschauer am Sportplatz in Seeham eine einseitige Partie zu sehen. Die Weiss-Elf legte von Beginn an den Vorwärtsgang ein und belohnte sich für eine starke Leistung nach nur vier Mminuten, als Barnabas Üres-Farkas den Ball von der linken Seite zur Mitte brachte, Mathias Marekovic aus vollem Lauf abzog und die Kugel aus knapp 20 Metern versenkte. Fünf Minuten später schlug es im Kasten von Gästegoalie Lukas Veverca erneut ein. Nach einer Freistoßflanke von Alexander Weiss war Sebastian Angerer mit dem Kopf zur Stelle und sorgte frühzeitig für klare Verhältnisse. Mit der sicheren Führung im Rücken dominierte die Spielgemeinschaft das Geschehen, die Hausherren verabsäumten es jedoch, den Sack zuzumachen. Da die Weiss-Elf die eine oder andere Top-Chance nicht nutzen konnte, blieb es bis zur Pause beim 2:0.

Hausherren legen drei Tore nach

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer der Heimsichen. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Chinta waren nur 180 Sekunden gespielt, als Üres-Farkas eine feine Einzelleistung erfolgreich abschloss und das Spielgerät ins lange Eck setzte. Die Messe war gelesen, die Weiss-Elf ließ aber nicht locker und wusste auch fortan zu gefallen. Nach einer Stunde war es Daniel Weiss, der eine Freistoßflanke mit dem Kopf verwertete. Zehn Minuten später bekamen dier Zuschauer "One-Touch-Fußball" der Heimischen zu sehen. Die SPG kombinierte sich sehenswert durch die gegnerischen Reihen, Nemanja Krstic umkurvte Keeper Veverca und fixierte den 5:0-Endstand.

Helmut Weiss, Trainer SPG Palting/Seeham:

"Am Samstag hat nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Leiwtung gestimmt. Mein junges Team hat eine bärenstarke Performance abgeliefert und das Match auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Auch wenn wir vor geraumer Zeit eine tolle Siegesserie starten konnten und auf einem guten Weg sind, wird es zu einem Platz ganz vorne in der Tabelle vermutlich nicht reichen, da die Top-Teams aus Neuhofen und Lochen sich einfach keine Blöße geben und nicht umfallen. Aber wir haben uns in den vergangenen Jahren sukzessive gesteigert und in dieser Saison bereits einen Vereins-Punkterekord aufgestellt".