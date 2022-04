Handenberg verliert Spitzenspiel gegen Lochen mit 2:4

Details Montag, 18. April 2022 11:14

Am Samstag trafen die TSU Mitterbauer Handenberg und der UFC Lasco Lochen aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich. Der UFC Lasco Lochen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im ersten Duell hatte beim 2:1 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des UFC Lochen gegeben.

Julian Maislinger brachte den UFC Lasco Lochen in der 23. Minute in Front. Manuel Fruhwald witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für TSU Mitterbauer Handenberg ein (30.). Patrick Sulzer versenkte die Kugel zum 2:1 (34.). Mit einem Tor Vorsprung für den UFC Lasco Lochen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Thomas Geier erhöhte für den UFC Lasco Lochen auf 3:1 (61.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Daniel Huber, als er das 4:1 für den UFC Lasco Lochen besorgte (74.). Kurz vor Ultimo war noch Petar Alyoshev zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der TSU Mitterbauer Handenberg verantwortlich (87.). Letzten Endes holte der UFC Lasco Lochen gegen die Heimmannschaft drei Zähler.

Lochen bleibt Tabellenzweiter

Die TSU Mitterbauer Handenberg belegt mit 26 Punkten den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat TSU Mitterbauer Handenberg derzeit auf dem Konto. Die TSU Mitterbauer Handenberg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nach dem klaren Erfolg über die TSU Handenberg festigt der UFC Lasco Lochen den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des UFC Lasco Lochen lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 54 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der UFC Lasco Lochen ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwölf Siege und fünf Unentschieden. In den letzten fünf Partien rief der UFC Lasco Lochen konsequent Leistung ab und holte elf Punkte.

Am kommenden Sonntag trifft TSU Mitterbauer Handenberg auf den USV Erler Haus Neuhofen i. I, der UFC Lasco Lochen spielt am selben Tag gegen die Union Raiba Hochburg-Ach.

1. Klasse Süd-West: TSU Mitterbauer Handenberg – UFC Lasco Lochen, 2:4 (1:2)

87 Petar Alyoshev 2:4

74 Daniel Huber 1:4

61 Thomas Geier 1:3

34 Patrick Sulzer 1:2

30 Manuel Fruhwald 1:1

23 Julian Maislinger 0:1