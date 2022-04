Sechs Tore und zwei Platzverweise in Mattighofen

Details Sonntag, 24. April 2022 18:18

Am 19. Spieltag der 1. Klasse Süd-West waren in der Begegnung zwischen dem ATSV Mattighofen und dem FC Union Lohnsburg waren die Rollen klar verteilt. Während die Heimelf von Coach Zeljko Mrsic als Siebenter in der Mitte der Tabelle steht, sind die Lohnsburger in Besitz der "Roten Laterne". Nach einer Nullnummer im Hinspiel tat sich der ATSV auch am Samstagnachmittag schwer, trotz zwei Platzverweisen setzte sich der ATSV jedoch mit 4:2 durch und machte das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll. Die Ness-Elf hingegen musste die bereits fünfte Rückrundenniederlage einstecken und im zehnten Auswärtsspiel den Platz zum neunten Mal als Verlierer verlassen.

Mrsic-Elf geht zwei Mal in Führung

Nach einem Remis im Hinspiel glaubte der Nachzügler an seine Chance, hielt von Beginn an beherzt dagegen und bot den Hausheren die Stirn. In der Promotech Arena bekamen die heimischen Fans zunächst ein Geduldsspiel ihrer Mannschaft zu sehen. So dauerte es eine halbe Stunde lang, ehe der Favorit in Führung ging, als Christian Kaiser nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Über die Führung durfte sich der ATSV aber nur kurz freuen, denn wenige Minuten später wusste Julian Fischer einen Fehler auf der rechten Mattighofener Abwehrseite zu nutzen und glich aus. Kurz vor der Pause hatten die Grün-Weißen die Nase aber wieder vorne - der 18-jährige Michael Aigner war nach einem Angriff über die linke Seite erfolgreich und besiegelte den 2:1-Halbzeitstand.

Kirchtag sieht Rot

Die Gäste hatten sich in der Kabine viel vorgenommen, doch vier Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Holzner schlug es im Lohnsburger Kasten erneut ein. Matej Jurcevic tankte sich auf der linken Seite durch und legte den Ball in den Rückraum, wieder war es Kaiser, der auf 3:1 stellte. Die Heimischen wähnten sich bereits als Sieger, nach einer Stunde war der ATSV aber nur noch zu zehnt. Daniel Kirchtag konnte den durchbrechenden Jonas Reisegger nur durch ein Foul stoppen und wurde für dieses Vergehen mit Rot vom Platz gestellt. Mit einem Mann mehr am Platz witterte das Schlusslicht Morgenluft und war in Minute 70 zurück im Spiel, als Reisegger der Ansschlusstreffer gelang. Die Ness-Elf setzte nun alles auf eine Karte und wollte das Spiel drehen, am Beginn der Schlussviertelstunde lief der FCU den Hausherren jedoch in einen Konter - Jurcevic krönte eine feine Einzelleistung mit dem Treffer zum 4:2.

ATSV im Finish nur noch zu neunt

Obwohl die Messe eigentlich gelesen war, wurde es wenig später hektisch. Der in Halbzeit eins verwarnte ATSV-Keeper Artur Mkrtichyan ließ sich beim Ausschuss zu lange Zeit. Der 24-jährige Schlussmann aus Georgien sah für diese Spielverzögerung erneut Gelb und musste mit der Ampelkarte vorzeitig in die Kabine. Coach Mrsic schickte Ersatz-Torwart Marcel Priewasser für Moritz Rieder ins Spiel, die neun verbliebenen Mattighofener brachten den Vorsprung aber ins Ziel.

Zeljko Mrsic, Trainer ATSV Mattighofen:

"Auch wenn es gegen starke Lohnsburger nicht einfach war, konnten wir in Summe einen verdienten Sieg feiern, mussten für die drei Punkte aber einen hohen Preis zahlen. Ich denke, dass beide Platzverweise sehr hart waren. Sportlich läuft es - trotz des kleinen Kaders - aktuell sehr gut und konnten uns mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien von den hinteren Plätzten etwas absetzen".