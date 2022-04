Obernberg bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

Details Sonntag, 24. April 2022 17:46

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des SV Wiesinger Bau Obernberg gegen den UFC Burgkirchen. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der SV Obernberg einen 3:0-Sieg für sich reklamiert.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Drazen Vlasic brach für Burgkirchen den Bann und markierte in der 85. Minute die Führung. Felix Brandmayer sicherte Obernberg/Inn das Last-Minute-Remis. In der 71. Minute kassierte Mircea Mita für ein Foul die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit stellte Brandmayer den 1:1-Endstand her (93.). Am Ende trennten sich der Gastgeber und der UFC Burgkirchen schiedlich-friedlich.

Burgkirchen springt um einen Platz

Der SV Wiesinger Bau Obernberg ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der SV Obernberg bisher ein. Obernberg/Inn verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. In sechs ausgetragenen Spielen kam der SV Wiesinger Bau Obernberg in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

UFC Burgkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung des Gasts lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der UFC Burgkirchen einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zwölf ab. Fünf Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat Burgkirchen derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des UFC Burgkirchen konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste der UFC Burgkirchen die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Durch diesen Sieg sprang man auf den neunen Platz.

Am nächsten Sonntag reist der SV Wiesinger Bau Obernberg zum USV St. Pantaleon, zeitgleich empfängt UFC Burgkirchen die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach.

1. Klasse Süd-West: SV Wiesinger Bau Obernberg – UFC Burgkirchen, 1:1 (0:0)

93 Felix Brandmayer 1:1

85 Drazen Vlasic 0:1