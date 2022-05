Laab beendet Serie von sechs Spielen ohne Sieg - 5:2 gegen Burgkirchen

Details Sonntag, 08. Mai 2022 20:11

Der ATSV Laab kam vor 300 Zuschauern gegen UFC Burgkirchen zu einem klaren 5:2-Erfolg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der ATSV Laab als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten des UFC Burgkirchen geendet.

Die Gäste gerieten schon in der ersten Minute in Rückstand, als Felix Grabner das 1:0 für den ATSV Laab erzielte. Fabian Reiffinger ließ sich in der 22. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für UFC Burgkirchen. Für das 2:1 des UFC Burgkirchen zeichnete Drazen Vlasic per Freistoß verantwortlich (25.). Der ATSV Laab zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Manuel Riege (35.) und Grabner (42.) mit ihren Treffern das Spiel. Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel knapp aus. Spielstark zeigte sich der ATSV Laab, als erneut Riege (46.) und Manuel Aglas (51.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Am Schluss schlug der ATSV Laab UFC Burgkirchen mit 5:2.In der 68. Minute sah Patrick Mair (UFC Burgkirchen) für Kritik noch von Schiedsrichter Josef Wohlthan die Gelb-Rote Karte.

Beide Teams rutschen ab

Tabellarisch hat dieses Ergebnis folgende Auswirkungen:

ATSV Laab rutschte einen Platz zurück und steht nun mit folgender Bilanz auf dem elften Platz: sechs Siege, drei Remis und zehn Niederlagen, 24:38-Torverhältnis und 21 Punkte.

UFC Burgkirchen fiel ebenso um einen Rang zurück und befindet sich nun mit dieser Bilanz auf dem zwölften Tabellenplatz: sechs Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen, 31:50-Torverhältnis und ebenfalls 21 Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Laab zum USV St. Pantaleon, zeitgleich empfängt der UFC Burgkirchen den UFC Lasco Lochen.

1. Klasse Süd-West: ATSV Laab – UFC Burgkirchen, 5:2 (3:2)

51 Manuel Aglas 5:2

46 Manuel Riege 4:2

42 Felix Grabner 3:2

35 Manuel Riege 2:2

25 Drazen Vlasic 1:2

22 Fabian Reiffinger 1:1

1 Felix Grabner 1:0