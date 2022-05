Offener Schlagabtausch! Union Mehrnbach dreht packendes Match gegen Balinski-Elf und bejubelt 5:4-Sieg

Details Sonntag, 15. Mai 2022 12:11

Am 22. Spieltag der 1. Klasse Süd-West empfing die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach die TSU Mitterbauer Handenberg zum Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellensechsten. Im Gegensatz zum 1:1-Remis im Hinspiel ließen es die beiden Mannschaften am Samstagnachmittag ordentlich krachen und servierten den Zuschauern nicht weniger als neun Tore. Nach einem offenen Schlagabtausch, von der ersten bis zur letzten Minute, durfte sich die Spindler-Elf über einen etwas glücklichen 5:4-Erfolg und den achten Heimsieg freuen. Die Handenberger hingegen kassierten trotz einer ansprechenenden Leistung die achte Saisonniederlage und mussten die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Halbes Dutzend Tore im ersten Durchgang

Nach dem Anpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Schlesinger ging es in der Pumberger Gebäudetechnik Arena sofort zur Sache. In Minute acht eröffnete ein Mehnrbacher Jung-Kicker den Torreigen - nach einem Lochpass von Lucas Weiermann brachte Martin Haginger die stark ersatzgeschwächten Hausherren in Front. Kurz darauf traf auch die TSU ins Schwarze - Christian Höller gelang der Ausgleich. Nach einer Viertelstunde hatten die Mannen von Coach Rudolf Spindler die Nase aber wieder vorne, als Sebastian Weiermann einen Stanglpass verwertete. Keine fünf Minuten später sorgte ein kurioser Treffer für den erneuten Handenberger Ausgleich. Eine versuchte Rückgabe von Union-Kapitän Patrick Riedlmaier aus rund 30 Metern mutierte zu einem tückischen Heber und überraschte Keeper Andreas Hlava. In Minute 25 hatten die heimischen Fans aber wieder Grund zur Freude, als Sebastian Weiermann eine Haginger-Flanke einnickte und mit seinem bereits 22. Saisontreffer auf 3:2 steltle. Aber auch die dritte Führung an diesem Tag konnten die Mehrnbacher nicht behaupten. Wieder war es Höller, der für eine erneute Pattstellung sorgte. Fortan wurde hüben wie drüben die eine oder andere Chance vertan, weshalb es bis zur Pause beim 3:3 blieb.

Spiel kippt zwei Mal - 16-Jähriger schießt Spindler-Elf zum Sieg

Nach Wiederbeginn erwischte die Gästeelf von Trainer Roumen Balinski den besseren Start. Die TSU hatte in Durchgang zwei zunächst mehr vom Spiel und drehte das Match nach 55 Minuten, als Lucian Stolojescu nach einer Hereingabe zum 3:4 traf. Die packende Partie war gekippt, in der Folge bekamen die Zuschauer aber weiterhin ein munteres Hin und Her zu sehen. In Minute 65 waren die Heimischen wieder an der Reihe - nach einer Freistoßflanke und einem Riedlmaier-Kopfball drückte Stefan Schuller den Ball über die Linie. Am Beginn der Schlussviertelstunde kippte das Spiel noch einmal, avancierte ein 16-Jähriger zu Mehrnbachs Matchwinner. Nach einem Abpraller reagierte Haginger am schnellsten und versenkte das Leder aus kurzer Distanz in den Maschen. Danach war sowohl der erneute Ausgleich, als auch ein weiterer Union-Treffer möglich, es blieb aber beim 5:4.

Rudolf Haginger, Obmann-Stellvertreter Union Mehrnbach:

"In den gesamten 90 Minuten war es ein ausgeglichenes und offenes Spiel. Da auch ein Unentschieden oder sogar ein Handenberger Erfolg möglich gewesen wäre, war unser Sieg etwas glücklich. Aber in einem packenden Match haben wir eine Chance mehr verwertet und waren einen Tick effektiver. Nach dem 3:4 hat es nicht gut ausgesehen, Trainer und Spieler haben aber stets an den Sieg geglaubt."