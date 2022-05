Hochburg-Ach bricht bei Palting/Seeham ein

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:06

Die SPG Palting/Seeham erteilte der Union Raiba Hochburg-Ach eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Palting/Seeham. Palting ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hochburg-Ach einen klaren Erfolg. Vor eigener Kulisse hatte die Union Raiba Hochburg-Ach beim 2:2 im Hinspiel einen Zähler geholt.

50 Zuschauer verfolgten das 1:0 der SPG Palting/Seeham in der 26. Minute. Stefan Aigner machte in der 37. Minute das 2:0 des Gastgebers perfekt. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Laszlo Benjamin Madarasz einen weiteren Treffer für Palting/Seeham. Das überzeugende Auftreten von Palting fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Das 4:0 für die SPG Palting/Seeham stellte Madarasz sicher. In der 70. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nemanja Krstic stellte schließlich in der 83. Minute den 5:0-Sieg für Palting/Seeham sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Palting einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Kurz vor Saisonende steht die SPG Palting/Seeham mit 40 Punkten auf Platz vier. Offensiv konnte Palting/Seeham in der 1. Klasse Süd-West kaum jemand das Wasser reichen, was die 54 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Palting noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Union Raiba Hochburg-Ach den achten Rang des Klassements.

Kommende Woche tritt die SPG Palting/Seeham beim USV Erler Haus Neuhofen i. I. an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt die Union Raiba Hochburg-Ach Heimrecht gegen die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach.

1. Klasse Süd-West: SPG Palting/Seeham – Union Raiba Hochburg-Ach, 5:0 (3:0)

83 Nemanja Krstic 5:0

70 Laszlo Benjamin Madarasz 4:0

43 Laszlo Benjamin Madarasz 3:0

37 Stefan Aigner 2:0

26 Barnabas Ueres-Farkas 1:0