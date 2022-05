USV Neuhofen/I. festigt Tabellenführung - 4:0 gegen Palting/Seeham

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:20

SPG Palting/Seeham blieb gegen den USV Erler Neuhofen/Innkreis chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Neuhofen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Palting einen klaren Erfolg. Michael Reifeltshammer und Daniel Flotzinger trafen in dieser Partie vor 300 Zuschauern je doppelt.

Ein Doppelpack brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position: Michael Reifeltshammer war gleich zweimal zur Stelle (11./22.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Der USV Erler Haus Neuhofen/Innkreis baute die Führung aus, indem Daniel Flotzinger zwei Treffer nachlegte (66./77.). Am Schluss schlug das Team aus Neuhofen die SPG Palting/Seeham vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Nach einer tollen Saison steht der USV Erler Haus Neuhofen/Innkreis, kurz vor deren Abschluss, mit 58 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Mit nur 21 Gegentoren hat das Team die beste Defensive der 1. Klasse Süd-West. Nur dreimal gab man sich bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für dieses Team, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kurz vor Saisonende steht SPG Palting/Seeham mit 40 Punkten auf Platz vier. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Gäste nur eines der letzten fünf Spiele gewannen.

Weiter geht es für den USV Erler Haus Neuhofen/Innkreis am kommenden Sonntag daheim gegen den SV Wiesinger Bau Obernberg. Für SPG Palting/Seeham steht am gleichen Tag ein Duell mit der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach an.

1. Klasse Süd-West: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – SPG Palting/Seeham, 4:0 (2:0)

77 Daniel Flotzinger 4:0

66 Daniel Flotzinger 3:0

22 Michael Reifeltshammer 2:0

11 Michael Reifeltshammer 1:0