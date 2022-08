Erster Saisonsieg! TSU Handenberg findet in hochklassigem Derby aus der Krise

Details Samstag, 27. August 2022 15:03

Zum Auftakt des dritten Spieltages der 1. Klasse Süd-West empfing der UFC Burgkirchen die TSU Mitterbauer Handenberg und wollte nach einem respektablen Saisonstart mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien Zählbares nachlegen. Die Gästeelf von Trainer Roumen Balinski kam in der vergangenen Spielzeit als Fünfter ins Ziel, fand in der aktuellen Meisterschaft bislang aber nicht in die Spur. Nach zwei Zu-Null-Niederlagen hielten die Handenberger am Freitagabend dem Druck stand und konnten in einem hochklassigen Derby mit einem 3:2-Sieg den ersten "Dreier" einfahren.

Wührer egalisiert Handenberger Führung

Rund 250 Besucher bekamen von Beginn an ein flottes Derby zu sehen. Auch wenn die Gäste aufgrund des missglückten Saisonstarts etwas verunsichert wirkten, hielten die kampfstarken Handenberger beherzt dagegen. Am Sportplatz ging es munter hin und her, mit Chancen hüben wie drüben. Nachdem die Balinski-Elf eine gute Einschussgelegenheit nicht nutzen konnte, hatte die TSU nach einer halben Stunde die Nase vorne. Eine Freistoßflanke wurde geblockt, der an der Strafraumgrenze postierte Lucian Stolojescu fackelte nicht lange, zog direkt ab und versenkte die Kugel in den Maschen. Über die Führung durften sich die Handenberger nur kurz freuen. Fünf Minuten später nahm Thomas Wührer nach einer Flanke von rechts den Ball direkt und fixierte aus kurzer Distanz den 1:1-Pausenstand.

Stolojescu sorgt für die Entscheidung

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Desch bekamen die Zuschauer ein hochklassiges Derby zu sehen. Die Teams begegneten sich auch in Halbzeit zwei auf Augenhöhe und waren jeweils um den Führungstreffer bemüht. Nach einer Stunde lagen die Gäste zum zweiten Mal an diesem Abend vorne, als Christian Höller mit einem Laufpass in Szene gesetzt wurde und der 30-Jährige, der seit letzten Sommer das TSU-Trikot trägt, das Spielgerät mit dem Außenrist an UFC-Keeper Franz Wöckl vorbeibrachte. Die Hausherren ließen sich auch vom zweiten Gegentor nicht entmutigen und durften sich in Minute 73 abermals über den Ausgleich freuen - nach einer Ecke war Lukas Friedl mit dem Kopf zur Stelle. In der Schlussviertelstunde stand das Spiel auf Messers Schneide, ehe die Gäste-Fans abermals jubeln durften. Nach einem weiten Auschuss von TSU-Schlussmann Roland Freischmid sprang der Ball auf und segelte über die Burgkirchener Abwehr, Stolojescu war auf und davon und stellte auf 2:3. Ein drittes Mal ließen sich die Gäste die Butter nicht vom Brot nehmen, wenngleich es im Finish im Handenberger Strafraum lichterloh brannte. Mit vereinten Kräften brachte die Balinski-Elf den knappen Vorsprung ins Ziel und durfte sich über den ersten Saisonsieg freuen.

Marcus Danninger, Sportlicher Leiter TSU Handenberg:

"Nach den beiden Niederlagen standen wir gehörig unter Druck. In einem hochklassigen Match, das auch mit einem Unentschieden hätte enden können, hat unsere Mannschaft eine starke Performance abgeliefert und einen sowohl für die Tabelle, als auch den Kopf ungemein wichtigen Sieg gefeiert. Gottseidank ist uns der Befreiungsschlag gelungen und werden am kommenden Wochenende, im schwierigen Heimspiel gegen Mehrnbach, versuchen, einen Dreier nachzulegen".