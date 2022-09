Dritter Sieg in Serie! Union Gurten 1b nach Abstieg am richtigen Weg

Details Sonntag, 04. September 2022 14:06

In der vierten Runde der 1. Klasse Süd-West kreuzten die Union Gurten 1b und die Union Raiba Hochburg/Ach die Klingen. Nach der gegen Lochen verloren Relegation und dem Abstieg aus der Bezirksliga, kam die zweite Mannschaft des Regionalligisten mit einer Pleite in Mehrnbach schlecht aus den Startblöcken. Die Mannen von Trainer Gabriel Schustereder haben inzwischen jedoch in die Spur gefunden und feierten am Samstagnachmittag mit einem klaren 4:1-Erfolg den dritten Sieg in Serie. Bei den Gästen zeigt der Pfeil in die andere Richtung, sind die Hochburger nach der bereits dritten Niederlage in der unteren Tabellenregion präsent.

1b-Team mit früher Führung

Obwohl die Gurtener sich schwer taten, zu ihrem gewohnten Spiel zu finden, hatte das 1b-Team nach nur zehn Minuten die Nase vorne. Nach einer Freistoßflanke von Matthias Steinhofer, Neuerwerbung aus Rottenbach, stellte Patrick Duscher auf 1:0. In der Folge bekamen die Besucher in der Park21-Arena eine zerfahrene Partie zu sehen. Die Schustereder-Elf erarbeitete sich ein Übergewicht und fand nach weiten Bällen die eine oder andere Chance vor, die Hausherren verabsäumten es aber, ein Tor nachzulegen, weshalb es mit einer knappen Gurtener Führung in die Pause ging.

Neuerwerbungen machen Sack zu

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, mit einem frühen Tor der Heimischen. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schmolz waren nur drei Minuten gespielt, als Fabian Baumgartner - nach Zuspiel von Niklas Klamminger - auf 2:0 stellte. Doch nur fünf Minuten später war die Gästeelf von Coach Özgür Kart zurück im Spiel - nach einem Freistoß war David Tamas erfolgreich. Beinahe wäre den Hochburgern sogar der Ausgleich geglückt, nach einer Flanke kratzte Gurtens Stephan Murauer den Ball aber von der Linie. In der Folge verzeichneten die Hausherren mehr Spielanteile und schlugen daraus am Beginn der Schlussviertelstunde Kapital. Nach einer Freistoßflanke nahm der ebenerst eingewechslete Sebastian Baier, der im Sommer von Aspach/Wildenau zur Union gestoßen war, das Leder mit dem ersten Kontakt mit und sorgte mit dem zweiten Kontakt für die Vorentscheidung. In Minute 89 durfte sich eine weitere Neuerwerbung als Torschütze feiern lassen, als Zoltan Toth, der von Senftenbach nach Gurten gewechselt war, mit einem Freistoß-Aufsetzer ins kurze Eck den 4:1-Endstand besiegelte.

Gabriel Schustereder, Trainer Union Gurten 1b:

"Auch wenn wir uns über weite Strecke Vorteile erarbeiten konnten und nicht viel zugelassen haben, haben wir uns schwer getan, spielerische Lösungen zu finden. Wir freuen uns aber über den dritten Sieg in Folge und auch darüber, dass nach dem Abstieg die Richtung wieder stimmt."