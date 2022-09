SPG Palting/Seeham dreht Spiel und setzt guten Lauf fort

Details Sonntag, 18. September 2022 12:22

In der sechsten Runde der 1. Klasse Süd-West kreuzten die SPG Palting/Seeham und der ATSV Laab die Klingen. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Während die Spielgemeinschaft seit der Auftaktpleite in Burgkirchen ungeschlagen ist, gerieten die Laaber am vergangenen Wochenende gegen Gurten 1b mit 1:9 böse unter die Räder. Der ATSV zeigte sich am Samstagnachmittag stark verbessert und ging in Führung, die Mannen von Trainer Gerhard Schreiber zogen am Ende aber mit 1:2 den Kürzeren und standen zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da. Die Hausherren hatten mit einer mangelnden Chancenverwertung zu kämpfen, setzten ihren guten Lauf aber fort und kletterten mit dem dritten Saisonsieg in der Tabelle vorerst bis auf den dritten Platz nach oben.

Gäste gehen völlig überraschend in Führung

Nach bereits 16 Gegentoren in den fünf bisherigen Spielen war die Hintermannschaft der Gäste am Sportplatz Palting gut organisiert, stützten sich die Laaber über weite Strecken auf eine kompakte Defensive. Auch wenn sich die Spielgemeinschaft zunächst schwer tat, erarbeiten sich die Hausherren ein Übergewicht und kamen auch zu Chancen, die besten davon konnten Barnabas Üres-Farkas und Laszlo Madarasz aber nicht nutzen. Zudem fand bei den Angriffen der Heimischen der letzte Pass des Öfteren keinen Abnehmer. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, ging der ATSV aus dem Nichts in Führung. Nach einer weiten Flanke köpfte ein Angreifer den Ball in die Mitte und Manuel Aglas fixierte den überraschenden 0:1-Pausenstand.

Neuer Legionär bringt SPG auf die Siegerstraße

Mit der Einwechslung von Robert Weiss kam frischer Schwung ins Spiel der Heimischen. Nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Spatzenegger gelang dem Favoriten der Ausgleich, als Alexander Weiss nach Zuspiel von Manuel Russinger auf 1:1 stellte. Mit dem einen Punkt gab sich die SPG nicht zufrieden, zudem bewies Coach Helmut Weiss nach einer Stunde mit der Einwechslung von Ferenc Viczian und Spielertrainer Michael Fischinger ein glückliches Händchen. Denn drei Minuten später nahm der neue Legionär aus Ungarn, nach einer Flanke von Stefan Spatzenegger, den Ball mit der Brust an, mit dem zweiten Kontakt versenkte der 25-jährige Viczian die Kugel in den Maschen. Nachdem das Spiel gekippt war, verstärkten die Laaber ihre Offensivbemühungen, Torgefahr konnte die Schreiber-Elf aber kaum ausstrahlen. Die Hausherren nützten die entstandenden Räume für Konter, die SPG spielte die Gegenstöße aber nicht konsequent zu Ende, weshalb das Match bis zum Schluss spannend blieb. Am Ergebnis änderte sich allerdings nichts, feierten die Kicker aus Palting und Seeham mit einem 2:1-Erfolg den dritten Saisonsieg.

Helmut Weiss, Trainer SPG Palting/Seeham:

"Es war ein verdienter Sieg, aufgrund der mangelnden Chancenverwertung mussten wir um den Dreier aber bis zum Schluss zittern. Wir sind seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen und mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht unzufrieden, die Mannschaft hat es im einen oder anderen Match aber verabsäumt, sich reichlicher zu belohnen".