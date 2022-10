Nach Trainerwechsel und zweitem Auswärtssieg ist ATSV Laab "Rote Laterne" los

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 12:50

In der zehnten Runde der 1. Klasse Süd-West kreuzten der SV Waldzell und der ATSV Laab die Klingen. Im Duell zwischen dem Zehntplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle ging es um wichtige Punkte. Während der Aufsteiger vor eine Woche in Hochburg einen "Dreier" einfahren konnte, ergatterten die Laaber in den letzten sechs Partien nur einen mickrigen Zähler. Dieses desaströse Bilanz zog Konsequenzen nach sich, musste Coach Gerhard Schreiber vor wenigen Tagen den Stuhl räumen. Mit Gerald Hainzl, der beim ATSV vor geraumer Zeit jahrelang als Trainer tätig gewesen war, übernahm der Sportlicher Leiter das Zepter und trägt als Coach zumindest bis zum Ende der Hinrunde die Verantwortung. Am Samstagnachmittag kam der oft zitierte Trainereffekt zum Tragen, setzten sich die Gäste in einem turbulenten Match mit 4:3 durch und wurden mit dem zweiten Auswärtssieg die "Rote Laterne" los. Die Kicker aus Waldzell hingegen mussten nach dem Aufstieg im neunten Spiel die bereits fünfte Niederlage einstecken.

Gäste mit früher Führung - Waldzeller Doppelschlag

In einem zunächst ausgeglichenen Spiel durfte der ATSV nach nur sieben Minuten auf den Befreiungsschlag hoffen, als Felix Grabner mit einem trockenen Schuss auf 0:1 stellte. Die Antwort des Aufsteigers ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Attacke von Gästegoalie Thomas Windholz an einem Angreifer paqrierte die Laaber Nummer eins den von Florian Schwendmaier getretenen Elfmeter. Die Waldzeller ließen sich davon aber nicht beirren und drehten das Spiel kurz danach mit einem Doppelschlag. Zunächst gelang Philipp Erhart der Ausgleich. 120 Sekunden später zog Bernhard Hierandtner nach einer kurz abgespielten Ecke ab und versenkte die Kugel zur Waldzeller Führung.

Spiel kippt erneut

Der ATSV war ins Hintertreffen geraten, krempelte aber die Ärmel hoch und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nach einer halben Stunde kippte die Partie erneut. Zunächst zeigte Schiedsrichter Wohlthan nach einem vermeintlichen Foul an Gabriel Wong im Waldzeller Strafraum auf den Punkt - Manuel Riege verwertete den strittigen Strafstoß. Wenig später zog der 19-jährige Sebastian Kriegseisen an der Strafraumgrenze ab, knallte das Leder unter die Latte und bescherte der Hainzl-Elf eine 3:2-Pausen-Führung.

Riege trifft zur Vorentscheidung

Nach Wiederbeginn legte die Heimelf von Neo-Trainer Oliver Schiessl den Vorwärtsgang ein und wollte das Match ein weiteres Mal drehen. Der SVW tauchte immer wieder gefährlich vor dem Laaber Gehäuse auf, eine wirkliche dicke Chance konnten die Hausherren aber nicht kreieren. In Minute 73 erzwangen die Gäste die Vorentscheidung, als Riege einen Konter erfolgreich abschloss. Der Aufsteiger steckte aber nicht auf und durfte zehn Minuten später auf die Wende hoffen - Florian Schwendmaier gelang mit seinem siebenten Saisontor der Anschlusstreffer. In der Schlussphase warfen die Heimischen alles nach vorne, der Ausgleich wollte der Schiessl-Elf aber nicht gelingen. Da die Laaber den einen oder anderen Konter nicht konsequent zu Ende spielten, blieb es beim 3:4.

Gerald Hainzl, Sportlicher Leiter und Interimstrainer ATSV Laab:

"Dieser Sieg war ungemein wichtig und auch nicht unverdient, wenngleich das Spiel auch anders hätte enden können. Aber vielleicht ist das Glück wieder zu uns zurückgekehrt. Auch wenn wir uns über das Loswerden der Roten Laterne freuen, ist dieser Dreier nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Da in der Tabelle das Feld eng beisammeniegt, erwartet uns weiterhin ein harter Kampf".