Fünfter Sieg in Serie! SV Weng bleibt Tabellenführer an den Fersen

Details Samstag, 22. Oktober 2022 11:22

Zum Auftakt der elften Runde der 1. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen dem SV Hargassner Weng und der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Fünfplatzierten kreuzten zwei Teams aus der oberen Region die Klingen, demzufolge ging es um wichtige Punkte. Da SVW-Kapitän Roman Wiesner am Samstag den Bund der Ehe schließt, wurde das Spiel bereits am Freitagabend am Sportplatz Burgkirchen unter Flutlicht ausgetragen. Die Mannen von Trainer Kurt Ebner sind seit geraumer Zeit exzellent unterwegs, blieben auch im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen, behielten mit 2:0 die Oberhand und sind nach dem fünften Sieg in Serie von Tabellenführer Gurten 1b nur durch einen Punkt getrennt. Die Mehrnbacher hingegen landeten fünf Tage nach einem "Dreier" gegen Obernberg am Boden der Realität und mussten nach der fünften Saisonniederlage die Heimreise antreten.

SVW mit früher Führung

Aufgrund der Siegesserie traten die Wenger mit breiter Brust auf und durften sich vor rund 200 Besuchern nach zehn Minuten über die Führung freuen. Nach einer Freistoßflanke von Mark Pilisi stieß Gästegoalie Michael Schauer mit einem Verteidiger zusammen, Richard Tusori reagierte am schnellsten und köpfte den Ball ins leere Tor. Kurz danach hatten die heimischen Fans den Torschrei erneut auf den Lippen, nach einem Stanglpass von Mark Pilisi setzte Samuel Kobler das Leder aber knapp am Mehrnbacher Gehäuse vorbei. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste zusehends stärker und begegneten der Aigner-Elf mit offenem Visier, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang für die Union aber nicht heraus. Kurz vor der Pause führte eine Co-Produktion der Pilisi-Brüder zur Vorentscheidung - Bence eroberte den Ball und schlug eine Flanke, Mark legte sich die Kugel am linken Strafraumeck zurecht und versenkte das Spielgerät zum 2:0-Halbzeitstand im kurzen Eck.

Keine Tore, aber zwei Ampelkarten im zweiten Durchgang

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Aigelsperger stemmten sich die Gäste gegen die drohende Niederlage, waren optisch überlegen und verzeichneten mehr Ballbesitz. Die Mehrnbacher wussten durchaus zu gefallen, agierten aber auch in Halbzeit zwei nicht wirklich zwingend. Nach 65 Minuten war der SVW nur noch zu zehnt. Der kurz zuvor verwarnte Moritz Schaller sah nach einem Foul erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Aber auch in Unterzahl ließen die Wenger nichts anbrennen und verteidigten gut. In Minute 80 stellte der Unparteiische in einem fairen Match das numerische Gleichgewicht wieder her, als auch Mehrnbachs Paul Kaiser Gelb-Rot sah und vorzeitzig unter die Dusche musste. Am Ende hätte der Wenger Sieg klarer ausfallen können, Bence Pilisi traf mit einem Freistoß aber nur die Latte.

Johannes Meindl, Sportlicher Leiter SV Weng:

"Auch wenn die Mehrnbacher über hohe Qualität verfügen und der erwartet starke Gegner waren, konnten wir einen verdienten Sieg feiern und unsere tolle Serie fortsetzen. Wir freuen uns über die Präsenz im Spitzenfeld der Tabelle, wollen den exzellenten Lauf in die Winterpause bringen und in den restlichen drei Hinrundenspielen - in Waldzell, in Obernberg und gegen Neukirchen - zumindest sechs Punkte einfahren".