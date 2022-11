5:1! TSU Handenberg schießt Fischer-Elf von der Tabellenspitze

Details Sonntag, 06. November 2022 16:36

In der 1. Klasse Süd-West kam es am letzten Spieltag der Hinrunde in der Begegnung zwischen der TSU Mitterbauer Handenberg und dem SV Eberschwang zu einem vermeintlich ungleichen Kräftemessen. Denn im Aufeinandertreffen zwischen dem Vorletzten und dem Tabellenführer stand auf der Sportanlage Sandtal ein klassisches Duell "David gegen Goliath" auf dem Programm. Doch im letzten Spiel unter der Leitung von Manuel Duller, der nach der Trennung von Coach Roumen Balinski interimistisch die Verantwortung trug, lieferte der Nachzügler eine bärenstarke Performance ab und feierte einen sensationellen 5:1-Kantersieg. Die Eberschwanger hingegen landeten nach zwei Siegen binnen vier Tagen am harten Boden der Realität. Im Fern-Duell um die Herbst-Krone gab sich die Union Gurten 1b keine Blöße und überwintert nach einem 6:0-Schützenfest gegen Schlusslicht Burgkirchen als Erster.

Außenseiter geht zwei Mal in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Loher war den Mannen von Trainer Günter Fischer deutlich anzusehen, den Herbstmeistertitel fixieren zu wollen. Der Favorit fand gut ins Spiel, doch nach zehn Minuten hatten die Hausherren die Nase vorne. Lucian Stolojescu erkannte, dass Gästegoalie Philipp Manetsgruber zu weit vor seinem Kasten stand und stellte mit einem Heber aus rund 30 Metern auf 1:0. Danach entwickelte sich ein rassiges und offenes Match. Der kämpferisch und spielerisch überzeugende Tabellenführer machte Mitte der ersten Halbzeit den Rückstand wett - nach einem Handspiel von TSU-Kapitän Robert Eichberger im eigenen Strafraum, verwandelte SVE-Kapitän Fabian Mayr den fälligen Elfmeter. Doch keine fünf Minuten später durften sich die heimischen Fans über die erneute Führung ihrer Mannschaft freuen, als Petar Alyoshev nach einem Steilpass erfolgreich war. In der Folge ging es munter hin und her, bis zu Pause blieb es aber beim 2:1.

Hausherren legen drei Tore nach

Die Fischer-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch zwei Minuten nach Wiederbeginn setzten die Hausherren den nächsten Nadelstich. Julian Zwinger zog an der Strafraumgrenze ab und setzte den Ball mit links ins lange Eck. Auf das dritte Gegentor wussten die Gäste keine Antwort und waren nach einer Stunde endgültig geschlagen. Nachdem Manuel Fruhwald einen Corner eingenickt hatte, war die Messe gelesen. Der fünfte Handenberger Saisonsieg war in trockenen Tüchern, in Minute 72 schlugen die Hausherren aber noch einmal zu - SVE-Keeper Manetsgruber parierte einen Stolojescu-Schuss, Alyoshev verwertete jedoch den Abpraller zum 5:1-Endstand.

Günter Russinger, Sektionsleiter TSU Handenberg:

"Auch wenn der bisherige Tabellenführer über weite Strecken der erwartet starke Gegner war, haben wir zum jeweils richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und konnten einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg feiern. In der Tabelle ist das Feld dicht gedrängt, deshalb erwartet uns im Frühjahr ein spannender Kampf um den Klassenerhalt. Auf der Suche nach einem neuen Trainer ist noch kein weißer Rauch aufgestiegen, wenn alles klappt, sollte die Entscheidung aber in den kommenden Tagen fallen".