Gelungenes Trainer-Debüt! SPG Obernberg/Ort beendet Laaber Erfolgsserie

Details Samstag, 18. März 2023 15:48

Zum Rückrundenauftakt der 1. Klasse Süd-West stand das Kräftemessen zwischen dem ATSV Laab und der SPG Wiesinger Bau Obernberg/Ort auf dem Programm. In der ungemein ausgeglichenen Liga ging es im Duell zweier Nachbarn aus der Mitte der Tabelle um wichtige Punkte. Nachdem sich beide Teams auf der Zielgeraden der Hinrunde von ihrer besten Seite gezeigt hatten, wollten die Mannschaften ihren guten Lauf im neuen Jahr fortsetzen. Dieses Vorhaben konnte am Freitagabend aber nur die Gästeelf von Neo-Trainer Gerhard Obermair realisieren, die mit 4:1 klar die Oberhand behielt und den dritten Sieg am Stück feierte. Für die Laaber hingegen war nach zehn Punkten aus den letzten vier Partien Schluss mit lustig, mussten die Mannen von Coach Gerald Hainzl, der in der zweiten Herbsthälfte das Zepter übernommen hatte, die vierte Heimniederlage einstecken.

Hausherren mit Start nach Maß - Obermair-Elf dreht Spiel

Die heimischen Fans unter den rund 200 Besuchern hatten nach nur zehn Minuten Grund zur Freude. Nach einem langen Ball der Hausherren unterlief Obernberg-Verteidiger Marco Reisinger ein individueller Fehler, Felix Grabner wusste dies zu nutzen und stellte auf 1:0. Die Spielgemeinschaft war nach diesem Treffer nicht geschockt, im Gegenteil. Die Obermair-Elf krempelte die Ärmel hoch, übernahm fortan das Kommando und legte den Vorwärtsgang ein. In Minute 25 gelang den Gästen der verdiente Ausgleich, als David Diermayr mit einem satten Schuss erfolgreich war. Kurz danach musste Obernbergs Moritz Bögl aufgrund einer Muskelverletzung den Platz verlassen. Der für ihn eingewechselte Florian Steiger brachte zehn Minuten später die Gäste auf die Siegerstraße - der 32-jährige Deutsche nickte einen Corner von Marcel Aigner zum 1:2-Pausenstand ein.

Egger bringt Gäste auf die Siegerstraße - SPG-Keeper Perez pariert Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Rothbauer ließen die Obernberger keine Zweifel über den Sieger dieser Partie aufkommen und bestimmten auch im zweiten Durchgang das Geschehen. Nach einer Stunde stellten die Gäste die Weichen endgültig auf Sieg, als Samuel Egger nach einem feinen Zuspiel von Diermayr auf 1:3 stellte. Fünf Minuten später klingelte es schon wieder im Laaber Gehäuse. Oliver Sabelja setzte Diermayr in Szene, das 24-jährige Obernberger Eigengewächs tauchte vor ATSV-Schlussmann Thomas Windholz auf, ließ sich diese Chance nicht entgehen und traf zum zweiten Mal an diesem Abend ins Schwarze. Am Beginn der Schlussviertelstunde fanden die Hausherren die große Chance auf eine Ergebniskorrektur vor, Gästegoalie Daniel Perez parierte jedoch einen strittigen Handselfmeter. Danach ließen die kompakten Gäste nichts anbrennen, brachten die komfortable 4:1-Führung ohne Probleme ins Ziel und feierten den siebenten Saisonsieg.

Hajrudin Hajric, Sportlicher Leiter SPG Obernberg/Ort:

"Das Spiel hat für uns nicht gut begonnen, die Mannschaft hat aber die richtige Reaktion gezeigt, eine starke Leistung abgeliefert und einen hochverdienten Sieg gefeiert. Neo-Trainer Obermair hat das Team exzellent eingesellt und konnte ein erfolgreiches Debüt feiern. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation war dieser Sieg ungemein wichtig, auch für den Kopf. Wir freuen uns schon auf das Derby gegen Gurten 1b und werden gegen den Herbstmeister versuchen, unseren guten Lauf fortzusetzen. Mit einem ähnlichen starken Auftritt wie gestern ist auch gegen den Tabellenführer etwas möglich".

