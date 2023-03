SV Waldzell entführt wichtige drei Punkte aus Handenberg

Details Montag, 20. März 2023 11:58

Am 14. Spieltag der 1. Klasse Südwest kam es unter anderem zum Duell zwischen der TSU Handenberg und dem SV Waldzell. Beide Mannschaften überwinterten nur unweit der Gefahrenzone, sodass man durchaus von einem direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt sprechen konnte. Den Kampf angenommen haben dieses Mal vor allem die Gäste aus Waldzell, die mit einer entschlossenen Leistung am Ende wichtige drei Punkte davontragen konnten und sich erst einmal ins äußerst umkämpfte Mittelfeld absetzten.

Waldzell erzwingt Führungstreffer

Mit einiger Spannung wurde die in Handenberg stattfindende direkte Begegnung im Tabellensüden erwartet. Die bessere Körperspannung zeigten wiederum die Gäste aus Waldzell, die von Beginn an konzentriert zu Werke gingen und relativ rasch deutlich machten, an diesem Tag etwas Zählbares mitnehmen zu wollen. Die Bemühungen der Waldzeller wurden bereits nach einer halben Stunde zum ersten Mal an diesem Nachmittag belohnt. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam es im Strafraum zu einem Gestochere, bei dem Handenbergs Torhüter Weilbuchner den Ball zweimal gut parieren konnte, ehe im dritten Versuch schließlich Daniel Buchinger zur 1:0-Führung für Waldzell einnetzte.

Die Gäste waren nun endgültig obenauf, ließen in der Folge die eine oder andere Gelegenheit liegen, ehe man dann auf 0:2 stellte. Fünf Minuten vor der Pause war es nach einer schönen Kombination durch das Zentrum Florian Schwendmaier, der für eine kleine Vorentscheidung sorgte. Aus einer „kleinen“ wurde schließlich eine große Vorentscheidung, als der Unparteiische Handenbergs Balinski mit dem Pausenpfiff nach Torraub vom Platz schickte. Oliver Rinortner trug den folgenden Freistoß gefährlich an, die Mauer fing den Ball jedoch im letzten Moment ab.

Handenberg bewies Moral

Aufgrund der Unterzahl entsprechend schwer gestaltete sich die Mission der Heimelf, noch einmal in dieses Spiel zurückzukehren. Handenberg war das Bemühen nicht abzusprechen, man war im zweiten Durchgang sogar die aktivere Mannschaft, konnte den Gästen an diesem Nachmittag jedoch nicht entscheidend zusetzen. Umgekehrt spielten die Waldzeller den einen oder anderen Angriff nicht konsequent genug fertig, sodass in einer zweiten Halbzeit, der der Stecker gezogen schien, keine weiteren Treffer mehr fallen wollten, Waldzell letztlich nicht unverdient einen wichtigen Sieg davontrug.

Oliver Schiessl, Trainer SV Waldzell:

„Wir sind ganz gut in das Spiel gestartet, auch 1:0 in Führung gegangen, haben dann, nach zuvor einigen guten Chancen, das 2:0 gemacht. Der Knackpunkt in dieser Begegnung war dann sicherlich die Rote Karte in der 45. Minute nach einer klaren Notbremse. In der zweiten Halbzeit waren wir dann natürlich in Überzahl, wobei ich sagen muss, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, da Handenberg noch sehr viel vom Spiel hatte, also Kompliment an Handenberg, wenngleich es nur eine zwingende Chance war. Der Sieg hätte höher ausfallen können, wenn wir gewisse Situationen konzentrierter fertiggespielt hätten.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei