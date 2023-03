Sensationeller Torwart-Treffer ist für Paczi-Elf zu wenig! UFC Burgkirchen dreht Spiel und findet auf die Siegerstraße zurück

Details Samstag, 25. März 2023 11:16

In der 1. Klasse Süd-West kam es zum Auftakt der 15. Runde zum Aufeinandertreffen zwischen dem UFC Burgkirchen und dem ATSV Mattighofen. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Viertplatzierten waren die Gäste eigentlich zu favorisieren. Der ATSV ging kurz nach Spielbeginn durch einen sensationellen Treffer von Torwart Artur Mkrtichyan in Führung, doch in Burgkirchen weht seit dem Amtsantritt von Neo-Trainer Herbert Moser, der den unglücklich agierenden Nikola Neshich abgelöst hatte, frischer Wind. Kapitän Tobias Laimer und Co. drehten das Spiel, behielten am Ende mit 3:1 die Oberhand und wurden mit dem zweiten Sieg im siebenten Heimspiel vorerst die "Rote Laterne" los. Die Paczi-Elf hingegen ging sechs Tage nach einem Remis gegen Jeging leer aus und wartet im neuen Jahr noch auf den ersten "Dreier".

Goalie Mkrtichyan bringt Gäste sensationell in Führung

Das Match begann mit einem Paukenschlag. Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Bobaj waren keine zwei Minuten gespielt, als nach einem Ausschuss von Gästegoalie Mkrtichyan der Ball - mit Windunterstützung - immer länger wurde, UFC-Keeper Philipp Schweigerer überraschte und im Burgkirchener Kasten einschlug. Nach dem sensationellen Treffer des 24-jährigen Schlussmannes aus Georgien war das bisherige Schlusslicht nur kurz geschockt. Die Moser-Elf schüttelte den Schrecken aus den Kleidern, krempelte die Ärmel hoch und nahm mit zunehmender Spieldauer das Heft in die Hand. Die Hausherren hatten Spiel und Gegner im Griff, tauchten immer wieder gefährlich vor dem Mattighofener Gehäuse auf und kreierten auch gute Chancen, doch Drazen Vlasic und Aleksandar Nesic verfehlten in aussichtsreicher Position den Kasten. Somit blieb es bis zur Pause bei der hauchdünnen Führung des Teams von Coach Gabor Paczi.

Moser-Elf dreht Spiel

Nach Wiederbeginn setzte die Moser-Elf dort fort, wo sie vor der Pause aufgehört hatte. Auch im zweiten Durchgang bestimmten die Burgkirchener das Geschehen, während die tiefstehenden Gäste vor allem darauf bedacht waren, das Ergebnis zu verwalten und die Führung ins Ziel zu bringen. Nach 65 Minuten durften sich die heimischen Fans unter den rund 250 Besuchern über den verdienten Ausgleich freuen, als Marco Brünner einen Vlasic-Corner einnickte. Der Nachzügler blieb am Drücker und drehte das Spiel am Beginn der Schlussviertelstunde. UFC-Kapitän Laimer setzte sich auf der linken Seite energisch durch und brachte das Leder zur Mitte, Vlasic musste die Kugel nur noch einschieben und brachte den bisherigen Tabellenletzten in Front.

ATSV nur noch zu zehnt

Kurz danach war der ATSV nur noch zu zehnt. Der bereits verwarnte Florian Helmreich war mit einer Abseitsentscheidung nicht einverstanden, kritisierte heftig, sah dafür erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Die numerische Überzahl wussten die Hausherren nur vier Minuten später zu nutzen, als Nesic zunächst die Latte traf, doch der abspringende Ball prallte Goalie Mkrtichyan an den Rücken und zappelte schließlich in den Maschen. Damit war die Messe elesen. Die Burgkirchener ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen und durften sich - nach nur zwei Punkten aus den letzten sechs Partien - über den ersten Sieg seit 8. Oktober 2022 freuen.

Franz Wöckl, Sektionsleiter UFC Burgkirchen:

"Nach einer Schrecksekunde bzw. dem dummen Gegentor hat unsere Mannschaft Moral bewiesen, das Heft in die Hand genommen und einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg gefeiert. Dieser Erfolg ist bemerkenswert, da die Mattifghofener quasi unser Angstgegner sind und die Bilanz gegen den ATSV in der Vergangenheit nicht die beste war. Auch wenn wir in der Tabelle weiterhin weit unten stehen, haben wir mit diesem Dreier Anschluss gefunden, sind nun viele Mannschaften in Reichweite. Neo-Trainer Moser leistet exzellente Arbeit und hat die Mannschaft - fünf Tage nach einem Remis in Palting - wieder auf die Siegerstraße zurückgeführt".

