Überraschung in Weng! SPG Palting/Seeham zieht Tabellenführer weiße Frühjahrs-Weste aus

Details Sonntag, 09. April 2023 12:21

In der 1. Klasse Süd-West empfing der SV Hargassner Weng die SPG Palting/Seeham zum Top-Spiel der 17. Runde. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Fünftplatzierten kreuzten zwei Mannschaften die Klingen, die in der Rückrunde bislang ungeschlagen geblieben waren. Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel sah es auch am Karsamstag nach einer Punkteteilung mit dem selben Ergebnis aus, ehe den Gästen in der Schlussminute der "Lucky Punch" gelang, die Spielgemeinschaft mit 3:2 die Oberhand behielt und Anschluss ans Spitzenfeld der Tabelle fand. Der Ligaprimus hingegen ging nach drei Siegen am Stück leer aus und musste seine bislang blitzsaubere Frühjahrs-Weste ausziehen.

Ligaprimus mit früher Führung

Die Gästeelf um Spielertrainer Michael Fischinger verzeichnete im Anton Putscher Stadion eigentlich den besseren Start, das erste Tor an diesem Nachmittag erzielte jedoch der Tabellenführer. Nur fünf Minuten waren gespielt, als Mark Pilisi aus halblinker Position abzog und den Ball im langen Eck versenkte. Nach diesem Treffer begegneten sich die beiden Teams über weite Strecken auf Augenhöhe, bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Match, hüben wir drüben aber keine zwingenden Möglichekeiten zu sehen. In beiden Strafräumen ergab sich die eine oder andere Halbchance, den Weg ins Tor wollte das Leder bis zur Pause aber nicht mehr finden, weshalb es mit einer knappen Führung der Wenger in die Kabinen ging.

Nach Ausgleich bringt Mujic den SVW erneut in Front

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Angleitner bekamen die Zuschauer ein ähnlichs Bild und im zweiten Durchgang weiterhin eine offene Partie zu sehen. Die Gäste boten dem Ligaprimus die Stirn, agierten aber auch nach der Pause zunächst nicht wirklich zwingend. Mitte der zweiten Halbzeit machte die SPG den Rückstand aber wett, als Barnabas Üres-Farkas auf der linken Seite eine Flanke schlug und Sebastian Angerer mit dem Kopf zur Stelle war. Die Fischinger-Elf freute sich über den Ausgleich, im Gegenzug hatte der SVW die Nase aber wieder vorne. Nach einer Ecke brachten die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone, ehe Edin Mujic nach einem Gestochere aus abseitsverdächtiger Position auf 2:1 stellte.

Angerer schnürt Doppelpack - Entscheidung in der Schlussminute

Die Kicker aus Palting und Seeham waren nur kurz geschockt, krempelten die Ärmel hoch und glichen am Beinn der Schlussviertelstunde abermals aus. Nach einem hohen Ball über die Wenger Verteidigung, war es abermals der 21-jähriger Angerer, der am Strafraumeck, nahe der Seitenlinie, überraschend abzog und die Kugel im Gehäuse des Tabellenführers versenkte. Kurz danach war der Ligaprimus nur noch zu zehnt - der bereits verwarnte Bence Pilisi sah nach einer Unsportlichkeit erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Die SPG konnte die numerische Überzahl nicht wirklich nutzen, weshalb es - wie im Hinspiel - nach einem 2:2-Remis aussah. Doch in der Schlussminute gelang den Gäsen der "Lucky Punch", als Daniel Weiss mit einem Schuss SVW-Schlussmann Niklas Neumaier überraschte und der SPG Palting/Seeham einen 3:2-Sieg bescherte.

Michael Fischinger, Spielertrainer SPG Palting/Seeham:

"Auch wenn ein Unentschieden vermutlich gerecht gewesen wäre, war unser Sieg nicht unverdient. Wir sind im Frühjahr noch ungeschlagen und zudem nach diesem Erfolg von der Tabellenspitze nicht weit entfernt, dennoch ist eine Präsenz im Titelkampf nicht unser Anspruch, auch wenn wir uns darüber freuen. Wichtig ist vor allem, dass wir uns in der ungemein engen und ausgeglichenen Liga von der gefährlichen Region entfernern konnten".

