ATSV Mattighofen zwingt SVW in die Knie und klettert auf das Podest

Details Samstag, 15. April 2023 18:29

In der 1. Klasse Süd-West empfing der ATSV Mattighofen den SV Hargassner Weng zum Top-Spiel der 18. Runde. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellendritten ging es um "big points". Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel bekamen die Zuschauer auch am Samstagnachmittag ein enges Match zu sehen, die auf eigener Anlage überaus starke Paczi-Elf behielt mit 2:1 hauchdünn die Oberhand, feierte im zehnten Heimspiel den siebenten Sieg und kletterte nach sieben Punkten aus den letzten drei Partien auf das Podest. Der einstige Tabellenführer aus Weng hingegen ging eine Woche nach einer Heimpleite gegen Palting/Seeham erneut leer aus und musste die fünfte Saisonniederlage einstecken.

Paczi-Elf geht zwei Mal in Führung

Trotz grenzwertigen Platzverhältnissen entwickelte sich in der Promotech-Arena ein rassiges und umkämpftes Match, in dem die Gästeelf von Trainer Kurt Aigner den besseren Start verzeichnete. Doch nach einer Viertelstunde durften sich die heimischen Fans über den Führungstreffer freuen, als Moritz Rieder aus der Drehung abzog und den Ball flach im langen Eck versenkte. Der SVW ließ sich davon nicht beirren und wurde zusehends stärker. Nach 30 Minuten trafen auch die Gäste ins Schwarze - Mark Pilisi tankte sich auf der linken Seite durch und schlug eine Flanke, Edin Mujic stand goldrichtig und stellte per Kopf auf 1:1. In der Folge begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, kurz vor der Pause hatten die Mannen von Coach Gabor Paczi die Nase aber wieder vorne. Christian Kaiser zog aus rund 20 Metern ab und setzte das Spielgerät mit einem satten Flachschuss zum 2:1-Halbzeitsand ins linke Eck.

Umkämpfter und spannender zweiter Durchgang

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Desch erhöhte die Aigner-Elf die Schlagzahl, machte im zweiten Durchgang ordentlich Dampf und drängte auf den erneuten Ausgleich. In Minute 63 hatten die Wenger Pech, als Emir Sabic nur die Stange traf. In der restlichen Spielzeit bekamen die Zuschauer ein munteres Hin und Her zu sehen. Trotz des tiefen Geläufs blieb das Spiel umkämpft und spannend, war in dieser Phase sowohl die Entscheidung, als auch der Ausgleich möglich. Hüben wie drüben wurden einige Chancen kreiert, den Weg ins Tor wollte der Ball bis zum Schluss aber nicht mehr finden, weshalb es beim 2:1 blieb und der ATSV Mattighofen den achten Saisonsieg feierte.

Johannes Meindl, Sportlicher Leiter SV Weng:

"In der ungemein ausgeglichenen Liga sind alle Spiele eng und umkämpft. Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen, doch wie bei der letztwöchigen Heimpleite gegen Palting hat es auch heute nicht zu einem Punktgewinn gereicht. Wir haben zwei Spiele verloren, nicht mehr und nicht weniger, es ist aber nach wie vor alles möglich. Da in der Tabelle alle Mannschaften eng beisammenliegen, werden Titel- und Abstiegskampf vermutlich erst ganz am Schluss entschieden".

