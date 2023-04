UFC Burgkirchen dreht Spiel gegen Jeging und springt vorerst ans rettende Ufer

Details Samstag, 22. April 2023 12:26

Zum Auftakt der 19. Runde der 1. Klasse Süd-West stand das Kräftemessen zwischen dem UFC Burgkirchen und der TSU Jeging auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Siebenten ging es vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte. Nach einer 2:4-Pleite im Hinspiel geriet der Nachzügler auch am Freitagabend mit 0:2 in Rückstand, der UFC bewies jedoch tolle Moral, drehte das Spiel behielt am Ende mit 4:2-die Oberhand, schickte nach dem dritten Heimsieg die "Rote Laterne" nach Handenberg und sprang vorerst ans rettende Ufer. Die Jeginger hingegen mussten nach vier Spielen ohne Niederlage 2023 den Platz erstmals als Verlierer verlassen.

Neuer TSU-Legionär schnürt Doppelpack

Vor knapp 200 Besuchern übernahm die Gästeelf von Coach Erwin Dankl sofort das Kommando und hatte nach nur acht Minuten die Nase vorne. Nach einer Flanke von Marcell Molnar zog Csaba Ferko, Neuerwerbung aus Neukirchen/Walde, direkt ab und stellte auf 0:1. Mit der Führung im Rücken dominierte die TSU das Geschehen und lieferte eine bärenstarke Performance ab. In Minute 35 schlug der 36-jährige Legionär aus Ungarn abermals zu, als Ferko einen gelungenen Jeginger Spielzug erfolgreich abschloss. Trotz des klaren Rückstandes steckten die Heimischen die Köpfe nicht in den Sand und fanden nun besser ins Spiel. Dennoch hätte die TSU das Match schon vor der Pause entscheiden können, nach einer Hereingabe von Molnar knallte Thomas Karer die Kugel aber über die Latte.

Nachzügler macht Rückstand wett

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Knoglinger musste Jegings zweiter neuer Legoinär aus Ungarn, Krisztian Garai, aufgrund einer Muskelverletzung den Platz verlassen und durch Pascal Maak ersetzt werden. Da Burgkirchens Neo-Coach Herbert Moser eine Sperre absitzen muss, wurden die Hausherren von Nachwuchstrainer Christoph Aigner betreut. Die Schwarz-Weißen waren nach der Pause sofort gut im Spiel und durften in Minute 53 auf die Wende hoffen, als Drazen Vlasic auf 1:2 verkürzte. Nach dem Anschlusstreffer witterten die Burgkirchener Morgenluft, waren nun am Drücker und machten Mitte der zweiten Halbzeit den Rückstand wett - dieses Mal durfte sich Christian Forst als Torschütze feiern lassen.

Hausherren drehen Spiel

Fünf Minuten später kippte das Spiel endgültig, Christian Rothböck war es, der den UFC auf die Siegerstraße brachte. Nachdem die Gäste eine Führung leichtfertig aus der Hand gegeben hatten und ins Hintertreffen geraten waren, stemmten sich die Jeginger gegen die drohende Niederlage, die Dankl-Elf konnte den Kopf aber nicht aus der Schlinge ziehen. In der Nachspielzeit machte das bisherige Schlusslicht den Sack endgültig zu, als Thomas Wührer einen Konter der Hausherren erfolgreich abschloss und den 4:2-Endstand besiegelte.

Thomas Winkler, Sportlicher Leiter TSU Jeging:

"Es war eine unnötige Niederlage, denn in der ersten Halbzeit hat unser Team eine starke Performance abgeliefert - hätte Karer die Chance zum 3:0 genutzt, wäre das Match entschieden gewesen. Auch wenn die Burgkirchener nach der Pause an ihre Chance geglaubt haben und sehr stark waren, wäre aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen. Demzufolge ist es bitter, dass wir erstmals in diesem Jahr verloren haben".

