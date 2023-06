Nach 1:3-Rückstand entführt ATSV Mattighofen Punkt aus Waldzell

Details Samstag, 10. Juni 2023 18:47

Am letzten Spieltag der 1. Klasse Süd-West kam es zum Kräftemessen zwischen dem SV Waldzell und dem ATSV Mattighofen. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Fünften trafen zwei Mannschaften aus dem Niemandsland der Tabelle aufeinander. Eine Woche nach einem 4:2-Erfolg bei Paltig/Seeham wollte sich der SVW mit einem weiteren "Dreier" in die Sommerpause verabschieden, nach einer 3:1-Führung reichte es für die Mannen von Trainer Oliver Schiessl aber nur zu einem 3:3-Unentschieden. Die Mattighofenber hingegen bewiesen zwei Wochen nach einem schlimmen 1:10-Debakel in Handenberg tolle Moral und nahmen immerhin einen Punkt mit auf die Heimreise.

Starker SVW mit komfortabler 3:1-Führung

Nach dem Anpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Franke erarbeiteten sich die Hausherren ein Übergewicht, kamen zunächst aber nur zu Halbchancen. Nach 30 Minuten hatten die Fans des letztjährigen Aufsteigers dann aber Grund zur Freude, als Stefan Birglechner auf der linken Seite eine Flanke schlug und Florian Schwendmaier auf 1:0 stellte. Die Schiessl-Elf hatte Spiel und Gegner unter Kontrolle, in Minute 35 gelang den Gästen aber quasi aus dem Nichts der Ausgleich - Lukas Friedl zog aus spitzem Winkel ab und überraschte den 17-jährigen SVW-Schlussmann Robin Ibinger. Doch die Waldzeller gaben darauf bereits im Gegenzug die passende Antwort, als Birglechner einen Stanglpass von links verwertete. Kurz vor der Pause stellten die Hausherren die Weichen vermeintlich auf Sieg. Die Schiessl-Elf kombinierte sich über wenige Stationen sehenswert nach vorne, ehe Philipp Erhart nach einer Hereingabe von Schwendmaier den gelungenen Spielzug zum 3:1-Halbzeitstand abschloss.

Paczi-Elf steckt nicht auf und macht Rückstand wett

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer zunächst ein ähnliches Bild zu sehen, waren die Heimischen auch im zweiten Durchgang spielbestimmend, die Waldzeller spielten ihre Angriffe aber nicht konsequent zu Ende und konnten den Sack nicht zumachen. Diese Nachlässigkeit sollte sich rächen. Nach 65 Minuten nickte Philipp Langmayer eine Flanke ein und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Nach dem Anschlusstreffer witterten die Mattighofener Morgenluft und traten nun entschlossen auf. Am Beginn der Schlussviertelstunde machte das Team von Coach Gabor Paczi den Rückstand wett, als Kapitän Daniel Kirchtag nach einer Freistoßflanke mit dem Kopf zur Stelle war. In der restlichen Spielzeit ging es munter hin und her, kamen beide Mannschaften zur einen oder anderen Chance, das entscheidende Tor wollte hüben wie drüben aber nicht fallen. Somit wurden mit einem 3:3-Unentschieden die Punkte geteilt.

Josef Helm, Sektionsleiter SV Waldzell:

"Wenn man zur Pause 3:1 führt, trauert man natürlich einem möglichen Sieg nach. Auch wenn wir in Summe das bessere Team waren, haben sich die Mattighofener aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit den einen Punkt durchaus verdient. Zum zehnten Saisonsieg hat es zwar nicht gereicht, haben uns nach dem letztjährigen Aufstieg aber ordentlich präsentiert. Im Herbst mussten wir Lehrgeld zahlen, in der Rückrunde ist es aber gut gelaufen, sind in der 1. Klasse längst angekommen und konnten uns in der Liga etablieren".

