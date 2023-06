Union Hochburg-Ach muss sich nach 1:4-Pleite aus der 1. Klasse verabschieden

Details Sonntag, 18. Juni 2023 12:02

Nach dem letztjährigen Gruppenwechsel war der SV Promot Roitham in der neuen Liga überaus erfolgreich, eroberte in der 2. Klasse Mitte-West mit stolzen 61 Punkten am Konto den Vizemeistertitel und erreichte die Relegetation. Drei Tage nach einem 1:1-Remis bei der Union Raiba Hochburg-Ach krönten die Mannen von Trainer Mario Rak eine bärenstarke Saison mit einem 4:1-Heimsieg und kehren nach sechs Jahren wiede in die 1. Klasse zurück. Die Innviertler hingegen, die in der vergangenen Spielzeit der 1. Klasse Süd-West nur als Zwölfter ins Ziel gekommen waren, konnten die Liga nicht halten und gehen künftig in der untersten Leistungsstufe an den Start.

Zaunseder bringt Gäste in Front - Kölbl gleicht aus

Am Traunfall bekamen rund 550 Besucher zwei überaus ambitionierte und engagierte Mannschaften zu sehen. Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Es ging munter hin und her mit Chancen hüben wie drüben. In Minute 17 hatte die Gästeellf von Neo-Coach Hannes Geieregger die Nase vorne. Roithams Philipp Wöss verlor als letzter Mann den Ball, Simon Zaunseder nahm dieses Geschenk dankend an, ging an SVR-Schlussmann Mathias Benedikt vorbei und schob die Kugel zum 0:1 in die Maschen. Die Hausherren waren nach dem Gegentor kurz geschockt und verloren eine Zeitlang den Zugriff bzw. die Ordnung. Nach 35 Minuten machte der Vizermeister den Rückstand aber wett - Niklas Kölbl setzte sich auf der linke Seite durch und versenkte das Leder zum 1:1-Pausenstand im langen Eck.

Wartha schnürt Doppelpack - Piller sieht Rot

Die Roithamer kehrten entschlossen auf den Platz zurück und waren nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Oberlaber hellwach. In Halbzeit zwei waren keine fünf Minuten gespielt, als die Rak-Elf die Partie drehte und der freistehende Daniel Wartha nach einer weiten Flanke von Marcel Köck auf 2:1 stellte. Nach dem zweiten Gegentreffer waren die Innviertler bemüht, das Blatt zu wenden, doch der SVR stützte sich auf eine kompakte Defensive und hatte das Geschehen weitgehend unter Kontrolle. Die Hochburger liefen dem Rückstand vergeblich hinterher und waren zudem nach 80 Minuten nur noch zu zehnt - Stefan Piller ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und flog für dieses Vergehen mit Rot vom Platz. Die Heimischen wussten die numerische Überzahl nach nur fünf Minuten zu nutzen. Nach einem Wartha-Schuss konnte Gästegoalie Daniel Kain den Ball zwar festhalten, der 30-jährige Schlussmann sicherte das Spielgerät aber erst hinter der Linie. Nachdem die Messe gelesen war, blieb es Roithams Goalgetter vorbehalten, den vorerst letzten SVR-Treffer in der 2. Klasse zu erzielen. Nach einem hohen Ball tanzte Oliver Gößlbauer einen Verteidiger aus und besiegelte den 4:1-Endstand. Kurz danach war Schluss und die Rückkehr des SV Roitham in die 1. Klasse amtlich.

Franz Schobesberger, Obmann SV Roitham:

"Wir sind 2017 abgestiegen, haben den Verein zwei Jahre später neu ausgerichtet und hatten stets das Ziel, den Wiederaufstieg, vor Augen - doch leider ist uns dann Corona dazwischengekommen. Wir haben hart gearbeitet und sind am Samstag dafür belohnt worden. Ich denke, dass wir uns in der Relegation in Summe verdient durchgesetzt haben. Funktionäre, Trainer und Spieler haben tolle Arbeit geleistet und sind nun wieder erstklassig. Es steht noch nicht fest, ob wir der Gruppe Mitte-West oder dem Süden zugeteilt werden, wichtig ist aber in erster Linie, dass wir nach sechs langen Jahren wieder in der 1. Klasse sind".

