Lupenreiner Schubert-Hattrick binnen 10 Minuten! UFC Lochen findet nach Abstieg aus der Krise

Details Sonntag, 27. August 2023 13:10

Am zweiten Spieltag der 1. Klasse Süd-West kreuzten der UFC Lasco Lochen und die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach die Klingen. Während die Mannen von Coach Stefan Bischof nach dem Abstieg aus der Bezirksliga einen Stock tiefer mit einem Remis in Burgkirchen gestartet waren, gerieten die Neukirchener zum Saisonauftakt gegen Palting/Seeham mit 0:5 böse unter die Räder. Auch der Samstagnachmittag war für die Richter-Elf kein lustiger, zog die Union mit 1:4 klar den Kürzeren, musste die dritte Niederlage in Folge einstecken und kassierte dabei satte zwölf Gegentore. Dem Absteiger hingegen gelang nach sieben Spielen in Serie ohne "Dreier" der Befreiungsschlag.

Müder Sommerkick

Rund 250 Besucher bekamen zunächst einen müden Sommerkick zu sehen. Das Spiel stand von Beginn an auf einem äußerst mäßigen Niveau, kamen die Zuschauer lediglich aufgrund der relativ hohen Temperatur ins Schwitzen. Hüben wie drüben war in Halbzeit kein ligatauglicher Fußball zu erkennen, wenngleich die Hausherren einen Tick mehr vom Spiel hatten, aber auch für den Absteiger sprang nur die eine oder andere Halbchance heraus. Nach 45 enttäuschenden Minuten ging es torlos in die Kabinen.

Pär bringt Absteiger in Front

Eine ebenso intensive wie laute Pausenansprache von Coach Bischof zeigte bei den Heimischen Wirkung. Denn nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Bebic präsentierte sich der UFC mit einer ganz anderen Körpersprache, übernahm im zweiten Durchgang sofort das Kommando und drängte die Gäste in deren Hälfte zurück. Die Lochener waren nun am Drücker und lieferten eine ansprechende Performance ab, der Führungstreffer wollte den Hausherren aber nicht gelingen. Mitte der zweiten Halbzeit war es dann aber soweit, als der starke Franz Pär nach einem feinen Doppelpass mit Florian Reitsamer den Ball ins lange Eck schlenzte.

Schubert binnen zehn Minuten mit lupenreinem Hattrick

In der Schlussviertelstunde stand ein Akteur im Mittelpunkt, der im letzten Winter von Eugendorf nach Lochen gewechselt war. Nach einem Lochpass von Julian Maislinger traf Dominik Schubert zur Vorentscheidung. Keine fünf Minuten später setzte Maislinger mit einem weiten Pass Thomas Geier in Szene, der Kapitän schlug einen Stanglpass, den abermals Schubert verwertete. In Minute 87 durfte sich der "Man of the Match" zu einem lupenreinen Hattrick beglückwünschen lassen,als der 27-Jährige nach einer ansehnlichen Kombination zwischen Pär und Maislinger auf 4:0 stellte. Kurz danach durften sich die desolaten Neukirchener zumindest über den Ehrentreffer freuen - UFC-Schlussmann Manuel Klinger segelte nach einer Ecke am Ball vorbei, Tobias Hötzenauer nahm dieses Geschenk dankend an und besiegelte den 4:1-Endstand.

Stefan Bischof, Trainer UFC Lochen:

"Die erste Halbzeit war gar nichts, nach der Pause konnten wir uns aber erheblich steigern, unsere Dominanz auch in Tore ummünzen und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Nach dem Abstieg bzw. sieben Spielen ohne Dreier tut dieser Erfolg gut und konnten erstmals seit langer Zeit zwei Mal in Folge punkten. Am kommenden Samstag erwartet uns jedoch eine schwerige Aufgabe, kommt mit dem FC Pischelsdorf ein starker Aufsteiger nach Lochen".

