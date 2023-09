SPG Palting/Seeham übertrumpft in der Fremde starke Jeginger

Details Montag, 04. September 2023 15:09

In der dritten Runde der 1. Klasse Süd-West kreuzten unter anderem die TSU Jeging und die SPG Palting/Seeham die Klingen. Beide Teams konnten dabei auf einen jeweils äußerst erfolgreichen Saisonauftakt zurückblicken: Jeging gewann das erste Saisonspiel, die Mannschaft aus Palting bzw. Seeham gewann die beiden bisherigen Begegnungen ebenso. Das Publikum durfte sich also auf einen befreiten Schlagabtausch zweier Derby-Rivalen freuen, der letztlich mit einem knappen Auswärtssieg enden sollte.

SPG Palting/Seeham startete gut, Jeging kämpfte sich in der Folge aber in die Partie hinein

Die Mannschaft aus Palting/Seeham konnte zunächst den besseren Start in die Begegnung verzeichnen. Die Elf des Trainerduos Fischinger/Weiß erspielte sich in den ersten zehn Minuten einige gute Möglichkeiten, scheiterte aber zunächst an der eigenen Chancenverwertung. Mit Fortdauer der Partie fand Jeging besser in selbige hinein, sorgte fortan für einen offenen Schlagabtausch, ohne aber im letzten Drittel richtig zwingend zu werden. Nach 44 Minuten fanden die Gäste aus Palting/Seeham schließlich die Mutter aller Torchancen vor. Nach einem Foul im Strafraum deutete der starke Schiedsrichter Stefan Knoglinger auf den Punkt, verhängte einen Elfmeter, den Tormann Davor Bakula aber sensationell hielt. Erst war der Keeper bei der Ausführung zur Stelle, auch den Nachschuss konnte er abwehren.

Anschlusstreffer Jegings sorgte noch einmal für Spannung, Palting/Seeham spielte die Konter nicht erfolgreich zu Ende

Im zweiten Abschnitt gelang der Spielgemeinschaft aber der Führungstreffer. Nach einem schönen Angriff über die Seite spielte Barnabas Farkas einen Stanglpass zur Mitte, wo Vitalij Maruska verwertete. Nach dem Rückstand versuchte Jeging nach vorne zu spielen, man wurde aber final nicht wirklich gefährlich. Aus einem Konter gelang der Spielgemeinschaft schließlich der zweite Treffer des Nachmittags. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen servierte Ferenc Vizian für Vitalij Maruska, der humorlos auf 0:2 erhöhte. Den Hausherren gelang es jedoch, die Partie noch einmal heiß zu machen, als Viktor Rjasko nur eine Minute später auf 1:2 stellte. Damit war wieder ordentlich Feuer im Spiel. Jeging drückte nun vehement auf den Ausgleich, war im letzten Drittel jedoch nicht erfolgreich. Gleiches gilt für die Gäste aus Palting bzw. Seeham, die ihre Konter nicht versilbern konnten, weshalb es letztlich beim 1:2 blieb.

Helmut Weiß, Trainerteam SPG Palting/Seeham:

„Der Sieg war verdient, auch wenn Jeging phasenweise auf Augenhöhe war. Sie verfügen über eine sehr gute individuelle Qualität in der Mannschaft, es war am Ende ein hart umkämpfter, aber dennoch verdienter Sieg im Derby. Jeging wird jedoch noch seine Punkte machen und seine Spiele gewinnen, davon bin ich felsenfest überzeugt.“

