FC Pischelsdorf verpasst historischen Sieg! Kujovic-Elf holt nach unglaublicher Aufholjagd einen Punkt

Details Donnerstag, 07. September 2023 12:58

Das am vorletzten Wochenende aufgrund eines Unwetters abgebrochene Spiel der zweiten Runde der 1. Klasse Süd-West zwischen dem FC Genino Pischelsdorf und dem UFC Burgkirchen wurde am Mittwochnachmittag nachgetragen. Nach dem eroberten Meistertitel und dem erstmaligen Aufstieg in der noch jungen Vereinsgeschichte, mussten die Pischelsdorfer einen Stock höher nach einem Auftakt-Remis in Mattighofen in Lochen eine Niederlage einstecken. Der auf eigener Anlage seit bereits 6. November 2021 ungeschlagene Aufsteiger führte bei der Neuaustragung bereits mit 3:0, hatte einen historischen Erfolg vor Augen und war drauf und dran, in der 1. Klasse den ersten "Dreier" einzufahren. Die Mannen von Meister-Trainer Wolfgang Felber konnten auch im 19. Heimspiel in Folge punkten, mussten sich am Ende jedoch mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. Nach einer starken Performance im Frühjahr und einem gelungenen Saisonstart (1:1 gegen Lochen und 2:1 gegen Mehrnbach) starteten die Burgkirchener in der Fink Arena eine beeindruckende Aufholjagd, belohnten sich dafür mit einem Punkt und sind unter Neo-Trainer Mirza Kujovic in der noch jungen Saison weiterhin mit einer weißen Weste unterwegs.

Aufsteiger mit komfortabler 3:0-Führung

Die Hausherren gingen hochmotiviert in dieses Derby, war dem Aufsteiger deutlich anzusehen, unbedingt einen historischen Sieg feiern zu wollen. Vor rund 250 Besuchern war die Felber-Elf von Beginn an überaus präsent und hatte nach 20 Minuten die Nase vorne, als Philipp Aigner einen Foul-Elfmeter verwandelte. Nach der Führung blieben die Heimischen am Drücker und trafen wenige Minute später abermals ins Schwarze. Nach einem weiten Ball tanzte Kapitän Richard Steinwender, der nach einer Verletzungspause sein Combeack feierte, einige Gegenspieler aus und stellte via Innenstange auf 2:0. Die Rot-Schwarzen setzten entschlossen nach und machten kurz vor der Pause vemeintlich den Deckel drauf, als Trainer-Sohn Philipp Felber, der im Sommer von Ranshofen zum FC gewechselt war, von der Strafraumgrenze abzog, die Kugel gefühlvoll versenkte und mit seinem ersten Treffer im Pischelsdorfer Trikot den 3:0-Halbzeitstand besiegelte.

Felber-Elber verliert Faden - Gäste beweisen tolle Moral und belohnen sich für unglaubliche Aufholjagd

Mit der komfortablen Führung im Rücken hatten die Hausherren nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Nebel das Geschehen unter Kontrolle und hätten den Sack endgültig zumachen können, Aigner konnte eine gute Einschussgelegenheit aber nicht nutzen. Nachdem Pischdelsdorfs Meister-Trainer verletzungsbedingt zwei Mal wechseln musste, verlor seine Mannschaft zusehends den Faden. In Minute 73 fanden die eigentlich schon geschlagenen Burgkirchener zurück ins Spiel, als der eingewechselte Marco Brünner nach einem weiten Ball sich auf der rechten Seite durchsetzte und auf 3:1 stellte. 120 Sekunden später wurde das Derby nach einem Kommunikationsfehler zwischen FC-Schlussmann Johannes Mayerhofer und seinen Vorderleuten wieder heiß - Thomas Wührer nahm dieses Geschenk dankend an und versenkte das Leder zum Anschlusstreffer. Nach dem Burgkirchener Doppelschlag schlich sich bei den Heimischen Nervosität ein, während der UFC die zweite Luft bekam und auf den Ausgleich drängte. Die tolle Moral der Gäste wurde belohnt, als abermals Wührer einen Corner einnickte. Nach dem Ausgleich wankte der Aufsteiger, wäre das Spiel im Finish beinahe gekippt. Die Kujovic-Elf fand zwei Matchbälle vor, die Burgkirchener vergaben die dicken Chancen jedoch leichtfertig. Wenig später war Schluss, wurden mit einem 3:3-Unentschieden die Punkte geteilt.

Patrick Staller, Obmann FC Pischelsdorf:

"Wir wollten bei der Saison-Heim-Premiere unbedingt einen historischen Sieg feiern und waren auch dicht davor, konnten die 3:0-Führung aber nicht ins Ziel bringen. Auch wenn wir auf eigenem Platz in Meisterschaftsspielen seit bereits 22 Monaten ungeschlagen, hält sich die Freude darüber in Grenzen, fühlt sich das Remis fast wie eine Niederlage an. Letztendlich mussten wir über den einen Punkt aber sogar noch froh sein, zumal die Burgkirchener im Finish zwei hundertprozentige Chancen vorgefunden haben".

