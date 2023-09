Glück des Tüchtigen! UFC Lochen feiert in Mehrnbach dritten Sieg in Folge

Details Sonntag, 10. September 2023 13:07

In der vierten Runde der 1. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach und dem UFC Lasco Lochen auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Zweitplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Während die Heimelf von Coach Raphael Wintersteiger auf ein noch jungfräuliches Punktekonto blickt, kamen die Lochener nach dem Abstieg aus der Bezirksliga einen Stock tiefer gut an. Einem Auftakt-Remis in Burgkirchen ließen die Mannen von Trainer Stefan Bischof zwei Siege folgen und legten am Samstagnachmittag mit einem, wenn auch glücklichen 2:0-Erfolg, einen "Dreier" nach. Die Mehrnbacher hingegen gingen trotz einer ansprechenden Leistung erneut leer aus und mussten im vierten Match den Platz zum vierten Mal als Verlierer verlassen.

Mehrnbacher Chancenwucher

Da die Gäste aus verschiedenen Gründen etliche Spieler vorgeben mussten, feierte Coach Bischof in der Stefan Riedlmaier Arena sein Comeback. Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an bärenstarke Hausherren zu sehen, denen deutlich anzumerken war, unbedingt den Befreiungsschlag schaffen zu wollen. Die Rot-Weißen dominierten das Geschehen, starteten immer wieder vielversprechende Angriffe und kreierten auch zahlreiche Chancen - an deren Verwertung haperte es jedoch. So konnte Sebastian Weiermann mehrere Möglichkeiten nicht nutzen, fand der Goalgetter des Öfteren in Gästegoalie Manuel Klinger seinen Meister. Trotz des erfolgreichen Saisonstarts agierte der UFC zaghaft und konnte nur bei Standards Torgefahr erzeugen. Nach einem Foul an Kapitän Thomas Geier an der Strafraumgrenze, erkannte Schiedsrichter Hartinger des Vergehen außerhalb des Sechzehners - den daraus resultierenden Freistoß setzte Julian Maislinger über den Kasten. Einen weiteren Freistoß, den der 43-jährige Bischof ausführte, entschärfte Union Schlussmann Michael Schauer mit einer sehenswerten Parade. Trotz der klaren Mehrnbacher Überlegenheit und vielen Chancen der Hausherren ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Schwab bringt Gäste auf die Siegerstraße

Nach einer intensiven Aussprache in der Lochener Kabine, war der Bezirksliga-Absteiger nach Wiederbeginn wesentlich aktiver, wenngleich auch im zweiten Durchgang die Wintersteiger-Elf zunächst mehr Ballbesitz verzeichnete. Doch mit zunehmender Spieldauer gab die ausgeprägte Lochener Physis den Ausschlag. Nachdem Dominik Schubert aus aussichtsreicher Position an Goalie Schauer gescheitert war und beim Nachschuss von Bischof ein vermeintliches Handspiel, das aber nicht geahndet wurde, das 0:1 verhindert hatte, stellten der UFC in Minute 73 die Weichen auf Sieg. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff und einem Stanglpass von Schubert versenkte Michael Schwab die Kugel. Die Union gab sich zwar nicht geschlagen, die Gäste wussten aber die entstandenen Räume zu nutzen und fuhren immer wieder Konter. Einer davon sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung, als Schubert von der Mittellinie alleine auf den Mehrnbacher Kasten zulief, Keeper Schauer umkurvte und den 0:2-Endstand besiegelte.

Johannes Plainer, Sportlicher Leiter UFC Lochen:

"Natürlich sind wir mit dem Ergebnis überaus zufrieden und freuen uns über den dritten Dreier in Folge. Aber der Sieg war überaus glücklich, denn die Mehrnbacher hätten das Spiel aufgrund der vielen Chancen im ersten Durchgang entscheiden können. Doch wie in den vergangenen Wochen hat auch Samstag unsere enorme Physis den Ausschlag gegeben. Auch wenn die Leistung nicht das Gelbe vom Ei war, konnten wir unseren guten Lauf fortsetzen. Doch ausgerechnet bei unserer bislang besten Performance, in Burgkirchen, konnten wir keinen Sieg feiern".

