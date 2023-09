"Haben uns das Leben selbst schwer gemacht" - ATSV Mattighofen feiert trotz Chancenwucher dritten Saisonsieg

Details Sonntag, 17. September 2023 16:38

Am fünften Spieltag der 1. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen dem ATSV Mattighofen und dem SV Waldzell auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenzehnten ging es für beide Mannschaften darum, wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden. Sechs Tage nach der ersten Saisonniederlage (in St. Pantaleon) konnten die Mannen von Trainer Gabor Paczi dieses Vorhaben realisieren, behielten mit 2:1 die Oberhand und fuhren den dritten "Dreier" ein. Die Waldzeller hingegen konnten nach einem Auftaktsieg in Aurolzmünster in der Tabelle nicht mehr anschreiben und mussten am Samstagnachmittag im Birkenstadion den Platz zum dritten Mal in Folge als Verlierer verlassen.

Dominante Hausherren mit verdienter 2:0-Führung

Da Coach Daniel Hauser eine Sperre absitzen musste, wurden die Gäste in diesem Match von Fabian Hangler betreut. Der Waldzeller Interimstrainer bekam von Beginn an einen dominanten ATSV zu sehen, der in der Anfangsphase zu Top-Chancen kam, diese aber nicht nutzen konnte. Nach sieben Minuten hatten die heimischen Fans dann aber Grund zur Freude, als nach einem Abschlag von Gästegoalie Dominik Zeilinger der Ball genau bei Florian Helmreich landete - der 31-Jährige fackelte nicht lange, zog aus rund 30 Metern sofort ab und stellte auf 1:0. In der Folge machten die Mattighofener über die Flügel ordentlich Dampf, brachten das Leder immer wieder in den SVW-Strafraum und kreierten Chance um Chance, die Paczi-Elf ging mit deren Verwertung jedoch fahrlässig um. Nachdem Denes Teiringer sowie Christian und Nico Kaiser exzellente Einschussgelegenheiten nicht nutzen konnten, zappelte das Spielgerät nach 35 Minuten wieder in den Maschen. Nach einem feinen Pass von Gottfried Jud scheiterte Christian Kaiser zunächst an Keeper Zeilinger, im zweiten Versuch war der 27-Jährige aber erfolgreich und fixierte mit einem Kopfball den 2:0-Pausenstand.

Paczi-Elf kann Sack nicht zumachen - Piller bringt SVW zurück ins Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Bebic änderte sich nichts an der Charakteristik des Spiels, dominierten die Mattighofener auch im zweiten Durchgang das Geschehen. Auch nach der Pause tauchte der ATSV immer wieder gefährlich vor dem Waldzeller Gehäuse auf und fand etliche gute Möglichkeiten vor, die Hausherren scheiterten aber auch in Halbzeit zwei des Öfteren an der mangelnden Chancenverwertung. Am Beginn der Schlussviertelstunde wurde das Match plötzlich spannend. Nach einer Balleroberung der Gäste und einem Pass durch die Schnittstelle der Mattighofener Abwehr tauchte Michael Piller vor dem ATSV-Gehäuse auf, Schlussmann Roland Freischmid verließ unmotiviert seinen Kasten, sodass Piller keine Mühe hatte, die Kugel am Keeper vorbeizuschieben. Nach dem Anschlusstreffer nahm der SVW Witterung auf und war um den Ausgleich bemüht, die Gäste kamen aber zu kleinen klaren Chancen. Die Paczi-Elf verwaltete das Ergebnis, brachte die 2:1-Führung ins Ziel und feierte den dritten Saisonsieg.

Gabor Paczi, Trainer ATSV Mattighofen:

"Nach der letztwöchigen Niederlage in St. Pantaleon ist meine Mannschaft entschlossen und dominant aufgetreten und hätte das Spiel schon vor der Pause entscheiden müssen. Aufgrund des Chancenwuchers haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht und mussten am Schluss um den Sieg sogar noch zittern. Wir sind bislang ganz gut unterwegs, am nächsten Sonntag erwartet uns in Palting/Seeham jedoch eine schwierige Aufgabe. Wir wollen aber weiter punkten und werden versuchen, das Top-Spiel zu gewinnen".

