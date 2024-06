Rückkehrer aus der OÖ-Liga: SV St. Wolfgang wappnet sich für neue Saison

Details Donnerstag, 13. Juni 2024 22:54

In der letzten Runde der Saison musste der SV St. Wolfgang gleich zwei Mal auswärts gegen die ASKÖ Gosau antreten. Bei der ursprünglichen Ansetzung am Sonntag den 09.06 wurde die Partie in der 71. Spielminute bei einem Stand von 1:0 für die Wölfe witterungsbedingt abgebrochen. Bei der Neuaustragung am Dienstag 11.06 konnte der Sportverein nicht mehr an die Leistung anknüpfen, die Heimelf aus Gosau gewann verdient mit 3:0 und fixierte dadurch die Relegation.

Saisonrückblick: Höhen und Tiefen

Der SV St. Wolfgang startete ambitioniert in die Saison und beendete die Hinrunde mit 26 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz. Dies legte den Grundstein für eine ordentliche Saison und nährte Hoffnungen auf eine Platzierung in den oberen Rängen. Bereits im Herbst war man mit etlichen verletzungsbedingten Ausfällen konfrontiert, doch die Hoffnung, dass die Verletzungssorgen im Frühjahr nachlassen würden zerschlug sich schnell. Die Personalsituation wurde noch angespannter und Trainer Marian Adam musste teilweise auf das gesamte Stammpersonal verzichten, besonders schwer wog natürlich der Ausfall von Goalgetter Josip Curic. Das Ziel, bis zum Ende um die vorderen Plätze mitzuspielen, wurde klar verfehlt und die Verletzungsmisere soll nicht als einzige Ausrede herhalten. „Wir hatten trotz der Ausfälle in jedem Spiel eine wettbewerbsfähige Mannschaft am Platz. Wir sind deutlich zu oft nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen und haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Die vielen, notwendigen Umstellungen haben uns das Leben natürlich schwer gemacht und nur wenige Spieler waren wirklich in einem Spielrhythmus, so war es uns nicht möglich in einen positiven Lauf zu kommen. Wir möchten gemeinsam die richtigen Schlüsse aus dieser schwierigen Phase ziehen“ so Wolfgangs Sportlicher Leiter Sebastian Appesbacher, der auch nochmals das große Vertrauen in das Trainerteam rund um Cheftrainer Marian Adam betonte.

Rückkehr von Patrick Ambrosch

Für die kommende Saison konnte man die Rückkehr von Patrick Ambrosch nach sieben Jahren beim SV Zebau Bad Ischl zu den "Wölfen" fixieren. „Das ist ein deutliches Signal für unsere Ambitionen und bringt frischen Wind in die Mannschaft. Ambrosch wird eine Schlüsselrolle in der Mannschaft einnehmen und mit seiner Erfahrung und seinem Können das Team verstärken. Seine Verpflichtung zeigt, dass wir immer weiter aktiv daran arbeiten, die Mannschaft zu verbessern um uns für die Zukunft gut aufzustellen.“, so Obmann Stephan Durkovic.

„Ein großes Dankeschön geht an unsere Fans und Unterstützer, die uns durch die Höhen und Tiefen dieser Saison begleitet haben und an unsere Vereinsmitglieder die sowohl bei unseren Veranstaltungen als auch im laufenden Spielbetrieb eine wichtige Rolle einnehmen.“, bedankte sich Appesbacher noch bei den Unterstützern des Klubs.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.