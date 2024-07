SV Scharnstein: Zwei frische Kräfte für die neue Spielzeit

Details Donnerstag, 11. Juli 2024 17:24

Der SV Wolf System Scharnstein hat nach einer kurzen Sommerpause in der ersten Juliwoche mit der Vorbereitung für die kommende Saison der 1. Klasse Süd begonnen. Coach Harald Aitzetmüller durfte neben 30 motivierten Spielern auch zwei neue Gesichter beim Trainingsauftakt begrüßen. Nachdem im Winter bzw. Frühjahr Clemens Ramsebner, Florian Leitinger und Tristan Nagel ihre Karrieren beendet haben, freut sich der Verein, mit Michael Bamberger und Gabriel Hageneder über zwei Verstärkungen im Kader.

Neuverpflichtungen Bamberger (l.) und Hageneder (r.)

Neuerwerbungen mit Landesliga-Erfahrung

Der 27-jährige Bamberger (siehe Foto unten) hat über 300 Spiele für die Union Schlierbach absolviert, von den Nachwuchsmannschaften bis hin zur Kampfmannschaft. In der Saison 2022/23 konnte er zudem neun Spiele in der Landesliga bestreiten. Der Rechtsverteidiger mit Offensivdrang ist eine wahre Laufmaschine, die 90 Minuten alles im selben Tempo am Flügel bearbeiten kann. Nach einer anderthalbjährigen Pause kehrt Bamberger nun auf den Fußballplatz zurück und wird den SV Scharnstein verstärken.

Der 22-jährige Außenverteidiger Hageneder (siehe Foto unten) wechselt von der SPG Pettenbach/Grünau zum SV Scharnstein. Auch er hat bereits Erfahrungen in der Landesliga gesammelt und stand in der letzten Saison zweimal gegen den SV Scharnstein in der 1. Klasse Süd auf dem Platz. Dank seiner Freundschaften innerhalb der Mannschaft ist der Verein zuversichtlich, dass er sich schnell einleben und seine Fähigkeiten optimal einbringen wird.

Ausgeprägte Vereinsphilosophie

Obmann Helmut Bammer über die Neuverpflichtungen: „Wir freuen uns sehr, dass die beiden Jungs unser Team verstärken. Besonders erfreulich ist, dass sie sich mit unserer Vereinsphilosophie identifizieren können. Wenn Spieler aus der Region zu uns kommen, wissen sie, dass sie bei uns kein Geld verdienen werden. Dennoch entscheiden sich immer mehr Spieler für uns, weil sie das gute Umfeld und die familiäre Atmosphäre bei uns schätzen. So wurde auch Marco Weber, der in der letzten Saison von der Union Gschwandt ausgeliehen war, mittlerweile fest verpflichtet. Mit diesem Kader und unserem engagierten Trainerteam, bestehend aus Coach Harald Aitzetmüller und Co-Trainer Herbert Eglauer, sind wir überzeugt, gut gerüstet in die kommende Saison zu starten.“

Fünf Vorbereitungsspiele vor Derby-Auftakt gegen Vorchdorf

In der Vorbereitung stehen neben den intensiven Trainingseinheiten fünf Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Gegner sind Kremsmünster, Ohlsdorf, Molln, Waldneukirchen und Adlwang, bevor die Saison Mitte August mit dem Derby-Kracher gegen Bezirksliga-Absteiger Vorchdorf beginnt.

