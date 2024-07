SV Bad Goisern peilt Bezirksliga-Aufstieg an

Details Mittwoch, 24. Juli 2024 18:28

Vor zwei Saisonen, in der Spielzeit 2022/23 landete der SV Bad Goisern aus der 1. Klasse Süd am vierten Tabellenrang. In der abgelaufenen Saison erwischte man allerdings nur einen semi-guten Start. Mit 23 Punkten reichte es in der Hinrunde nur für den sechsten Tabellenrang. Dennoch konnte man in der Rückrunde schon enorm befreiter aufspielen und sicherte sich schlussendlich sogar noch den dritten Platz im Endklassement und verpasste nur knapp einen Relegationsplatz. LIGAPORTAL unterhielt sich mit Funktionär Christoph Unterberger und blickt auf die Lage beim Sportverein.

Bezirksliga-Aufstieg nur knapp verpasst

Trotz des knapp verpassten Aufstieges ist man in Bad Goisern teils zufrieden mit dem Ergebnis. In der abgelaufenen Saison erwischte der SV Bad Goisern zwar wie erwähnt keinen guten Start. Allerdings konnte man in der Rückrunde seine Stärken zeigen und verlor in der gesamten Frühjahrssaison nur ein einziges Spiel, sodass man sich den dritten Platz sichern konnte. Dennoch blickt man in Goisern auf zwei Spiele kritisch zurück: späte Ausgleiche gegen Gosau und Oberwang verhinderten den Relegationsplatz. „Wir sind mit der Saison zufrieden. Mit etwas mehr Glück wäre trotz allem vielleicht mehr möglich gewesen. Leider haben zwei späte Ausgleichstreffer gegen Gosau und Oberwang bekommen, wenn wir diese verhindert hätten, wären wir noch weiter nach vorne gekommen“, so Unterberger.

Siegreiches erstes Testspiel gegen steirischen Landesligisten

Die Vorbereitungen laufen auch bei der Sirocic-Elf bereits auf sehr intensiv und das erste Vorbereitungsspiel wurde erfolgreich absolviert. Mit einem 4:1-Sieg gegen den FC Ausseerland aus der Gebietsliga Enns (Steiermark) konnte man einen überzeugenden Testspielstart hinlegen. Auch auf dem Transfermarkt hat der SV Bad Goisern bereits zuschlagen können: Marijan Blazevic, Goalgetter aus der Landesliga vom FC Schladming, wurde verpflichtet. Allerdings musste man auch drei Abgänge verkraften.

Dieses Mal soll der Aufstieg gelingen

„Das Ziel ist, ganz vorne mitzuspielen. Wir wollen den dritten Platz aus der abgelaufenen Saison noch toppen“, nimmt Unterberger einen möglichen Aufstieg ins Auge. Damit ist das Ziel beim Sportverein klar gerichtet: Man möchte sich in der kommenden Saison nochmals steigern, sich mithilfe des neuen Goalgetters unter den besten zwei der Liga platzieren und dann auch den Aufstieg finalisieren.

Zum Saisonauftakt geht es für den SV Bad Goisern übrigens nach Zell/Moos, wo man gegen die Union das Erstrundenspiel in der neuen Saison bestreitet.

