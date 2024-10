SV Scharnstein: Starke Startphase gefolgt von schwierigen Begegnungen

Details Mittwoch, 02. Oktober 2024 19:56

Die vergangene Saison schloss der SV Wolf System Scharnstein souverän auf dem 6. Tabellenplatz mit 43 Punkten ab. Auch in die neue Spielzeit startete die Gemeinde mit 4.900 Einwohnern vielversprechend mit zwei Siegen in die 1. Klasse Süd. In den letzten Partien jedoch zeigte sich ein leichter Leistungsabfall, sodass in den letzten vier Runden lediglich ein Punkt geholt werden konnte. Im Rahmen eines aufschlussreichen Gesprächs informierte uns der Vereinsobmann Helmut Bammer über die Einschätzung des Saisonstarts, die aktuelle Kadersituation sowie das interne Saisonziel.

Nach erfolgreichem Start folgt schwierige Phase

„Wenn man zum Saisonstart gegen Vorchdorf und Ebensee, zwei Liganeulinge, antritt und beide Spiele gewinnen kann, ist die Stimmung im Team natürlich ausgezeichnet. Leider hat uns seither jedoch etwas der Schwung gefehlt. Wir sind häufig in Rückstand geraten und mussten oft einem Rückstand hinterherlaufen, was selbstverständlich nie einfach ist. So kommt es dann auch schnell, dass man aus vier Spielen nur einen Punkt mitnimmt. Teilweise merkt man, dass einige unserer Leistungsträger noch nicht in Topform sind. Insgesamt sind wir jedoch mit dem Saisonstart zufrieden und hoffen, bald wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.“

Mit Clemens Ramsebner und Florian Leitinger haben im Sommer zwei Spieler ihre Fußballkarriere beendet, während Tristan Nagel eine Karrierepause eingelegt hat. Als Neuzugänge durfte der SV Scharnstein Michael Bamberger (von Union Schlierbach), Gabriel Hageneder und Lukas Peneder (beide von Grünau/Pettenbach 1b) begrüßen.

„Von schwerwiegenden Verletzungen sind wir derzeit glücklicherweise verschont geblieben. Zwar fehlen immer wieder ein bis zwei Spieler aufgrund von Blessuren, aber langfristige Ausfälle haben wir momentan nicht zu beklagen.“

Obere Tabellenplätze als Ziel

„Im Bereich Nachwuchs sind wir in Scharnstein sehr gut aufgestellt. Wir haben zahlreiche fußballbegeisterte Kinder und können stolz sagen, dass wir in nahezu jeder Altersgruppe eine Mannschaft stellen – erfolgreich und mit hoher Trainingsbeteiligung. Uns ist bewusst, dass die Zukunft des Vereins in den Händen des Nachwuchses liegt, weshalb wir großen Wert darauf legen, uns in diesem Bereich stetig weiterzuentwickeln. Unsere Reservemannschaft besteht mittlerweile ausschließlich aus einheimischen Spielern, die hier im Verein ausgebildet wurden.“

„Mit Blick auf die kommenden zwei bis drei Partien sind wir uns bewusst, dass uns anspruchsvolle Aufgaben bevorstehen. Gegen Rüstorf treffen wir auf einen Gegner, der äußerst erfolgreich in die neue Saison gestartet ist und bislang lediglich eine Niederlage hinnehmen musste. Im Anschluss stehen Begegnungen mit Teams an, die sich aktuell in unserer Tabellenregion befinden. Unser klares Ziel ist es, zwei der nächsten drei Spiele siegreich zu gestalten.“

Eine Prognose für die Saison fällt laut Obmann Bammer schwer: „Man sieht, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Bisher hat sich noch kein Team wirklich absetzen können. Unser Ziel ist es, in der Spitzengruppe mitzuhalten und mindestens das erste Tabellendrittel zu erreichen. Ob ein Aufstieg möglich ist, lässt sich schwer sagen, da es sicher Vereine gibt, die finanziell besser aufgestellt sind.“

